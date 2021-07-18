Картина дня: гибель баскетболистки, трагический случай на пляже и победа «Купе номер шесть»
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 июля.
Женская баскетбольная команда Тартуского университета в социальных сетях сообщила, что умерла спортсменка Сандра Рейнвальд, которой был всего 21 год. Читать далее...
В субботу, 17 июля, на таллиннском пляже Штромка береговой охране G4S сообщили, что на мелководье находится женщина без сознания. Спасатели на воде вытащили женщину на берег, но реанимировать ее, к сожалению, не удалось. Читать далее...
В этом году боролась за главный приз Каннского кинофестиваля финская драма «Купе номер шесть» (совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии), премьера которой состоялась на кинофестивале 10 июля. Вчера стало известно, что Гран-при Каннского кинофестиваля разделили «Купе номер шесть» и иранский фильм «Герой». Читать далее...
В воскресенье на территории Силламяэского порта было обнаружено загрязнение морской воды - в море вылились десятки литров мазута. Загрязнение устраняют Департамент полиции и погранохраны (PPA), Спасательный департамент и Департамент окружающий среды. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3523 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 41, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Сегодня, 18 июля, ушел из жизни 82-летний Энн Тарто, борец за свободу и политик, почетный член Кайтселийта и почетный гражданин Тарту. Читать далее...
В Финляндии грозы и сильный ветер ожидаются везде, кроме самых северных частей станы. Скорость ветра местами достигнет 25 метров в секунду. В Эстонии также ожидаются дожди и грозы, после которых сильная жара отступит. Читать далее...
Уполномоченный по вопросам равных возможностей вместе с Министерством социальных дел объявили конкурс исследовательских проектов по анализу разжигающих ненависть высказываний и сокращению разжигания ненависти, который завершится воскресенье. Читать далее...
Нынешняя жаркая погода для кого-то стала приятным сюрпризом, а кто-то скучает по прохладному эстонскому лету. Зарубежные порталы прогнозируют, что в ближайшие недели температура не поднимется выше 30 градусов. Однако погода останется солнечной и теплой. Читать далее...
Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 180 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может возрасти. Хотя в наиболее пострадавших районах вода начинает спадать, в других регионах Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей. Читать далее...
Хрупкая девушка Влада Кукеле на мотоцикле на улицах Риги часто выделяется шлемом с красными рожками и нарисованной хищной челюстью, а порой за спиной у нее развеваются черные крылья. В соцсетях можно найти сотни фотографий, где брюнетка в шлеме и на высоких каблуках позирует на всевозможных двухколесных конях. Читать далее...
Американская компания Johnson & Johnson отзывает с рынка пять солнцезащитных средств после того, как в образцах было обнаружено низкое содержание бензола, химического вещества, которое может вызвать рак. Читать далее...
С понедельника, 19 июля, въезжающие в Эстонию смогут выбирать между различными видами тестов на выявление коронавируса. Читать далее...
Победителем завершившегося в воскресенье эстонского этапа чемпионата мира по авторалли стал проживающий в Эстонии 20-летний финский гонщик команды Toyota Калле Рованперя. Читать далее...
В деревне Вереви, волость Эльва, и на торфяном болоте Сангла произошли пожары. К половине девятого вечера площадь возгорания в общей сложности составляла семь гектаров. Читать далее...
Õhtuleht пишет, что 13 января прошлого года Майлис Репс (Центристская партия), в то время занимавшая должность министра образования и науки, позволила министерству оплатить обед для 30 человек в ресторане Mon Repos. Читать далее...