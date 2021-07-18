Картина дня: гибель баскетболистки, трагический случай на пляже и победа «Купе номер шесть»

Хрупкая девушка Влада Кукеле на мотоцикле на улицах Риги часто выделяется шлемом с красными рожками и нарисованной хищной челюстью, а порой за спиной у нее развеваются черные крылья. В соцсетях можно найти сотни фотографий, где брюнетка в шлеме и на высоких каблуках позирует на всевозможных двухколесных конях. Читать далее...

Johnson & Johnson отзывает солнцезащитные средства из-за риска развития рака

Американская компания Johnson & Johnson отзывает с рынка пять солнцезащитных средств после того, как в образцах было обнаружено низкое содержание бензола, химического вещества, которое может вызвать рак. Читать далее...

С понедельника при въезде в Эстонию можно будет сдавать и экспресс-тест на коронавирус

С понедельника, 19 июля, въезжающие в Эстонию смогут выбирать между различными видами тестов на выявление коронавируса. Читать далее...

Победителем "Ралли Эстония" стал Калле Рованперя

Победителем завершившегося в воскресенье эстонского этапа чемпионата мира по авторалли стал проживающий в Эстонии 20-летний финский гонщик команды Toyota Калле Рованперя. Читать далее...

Горит около семи гектаров: спасатели тушат лес и торфяное болото

В деревне Вереви, волость Эльва, и на торфяном болоте Сангла произошли пожары. К половине девятого вечера площадь возгорания в общей сложности составляла семь гектаров. Читать далее...

Застолье в дорогом ресторане в день рождения Майлис Репс оплатило министерство