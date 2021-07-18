Картина дня: трагический случай на пляже, предупреждение синоптиков и победа «Купе номер шесть»

Фильм, снятый при участии Эстонии, получил Гран-при Каннского кинофестиваля

В этом году боролась за главный приз Каннского кинофестиваля финская драма «Купе номер шесть» (совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии), премьера которой состоялась на кинофестивале 10 июля. Вчера стало известно, что Гран-при Каннского кинофестиваля разделили «Купе номер шесть» и иранский фильм «Герой». Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 41 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3523 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 41, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее...

На пляже Штромка умерла женщина

В субботу, 17 июля, на таллиннском пляже Штромка береговой охране G4S сообщили, что на мелководье находится женщина без сознания. Спасатели на воде вытащили женщину на берег, но реанимировать ее, к сожалению, не удалось. Читать далее...

Под колесами поезда погибла 21-летняя эстонская баскетболистка

Женская баскетбольная команда Тартуского университета в социальных сетях сообщила, что умерла спортсменка Сандра Рейнвальд, которой был всего 21 год. Читать далее...

Умер борец за свободу и политик Энн Тарто

Сегодня, 18 июля, ушел из жизни 82-летний Энн Тарто, борец за свободу и политик, почетный член Кайтселийта и почетный гражданин Тарту. Читать далее...

На Финляндию обрушится шторм «Рийкка»: в Эстонии выпустили срочное грозовое предупреждение

В Финляндии грозы и сильный ветер ожидаются везде, кроме самых северных частей станы. Скорость ветра местами достигнет 25 метров в секунду. В Эстонии также ожидаются дожди и грозы, после которых сильная жара отступит. Читать далее...

В Эстонии начнут анализировать разжигающие ненависть высказывания

Уполномоченный по вопросам равных возможностей вместе с Министерством социальных дел объявили конкурс исследовательских проектов по анализу разжигающих ненависть высказываний и сокращению разжигания ненависти, который завершится воскресенье. Читать далее...

Прогнозы: с летней жарой можно попрощаться окончательно?

Нынешняя жаркая погода для кого-то стала приятным сюрпризом, а кто-то скучает по прохладному эстонскому лету. Зарубежные порталы прогнозируют, что в ближайшие недели температура не поднимется выше 30 градусов. Однако погода останется солнечной и теплой. Читать далее...

Наводнения в Европе: жители расчищают завалы, в Австрии и Баварии новые дожди

Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 180 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может возрасти. Хотя в наиболее пострадавших районах вода начинает спадать, в других регионах Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей. Читать далее...

ФОТО 〉 «Мотоцикл я себе купила сама»: Влада Кукеле - отчаянная байкерша с рожками, скрывающая свое лицо

Хрупкая девушка Влада Кукеле на мотоцикле на улицах Риги часто выделяется шлемом с красными рожками и нарисованной хищной челюстью, а порой за спиной у нее развеваются черные крылья. В соцсетях можно найти сотни фотографий, где брюнетка в шлеме и на высоких каблуках позирует на всевозможных двухколесных конях. Читать далее...

Johnson & Johnson отзывает солнцезащитные средства из-за риска развития рака