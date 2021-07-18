Картина дня: трагический случай на пляже, предупреждение синоптиков и победа «Купе номер шесть»
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 июля.
В этом году боролась за главный приз Каннского кинофестиваля финская драма «Купе номер шесть» (совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии), премьера которой состоялась на кинофестивале 10 июля. Вчера стало известно, что Гран-при Каннского кинофестиваля разделили «Купе номер шесть» и иранский фильм «Герой». Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3523 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 41, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее...
В субботу, 17 июля, на таллиннском пляже Штромка береговой охране G4S сообщили, что на мелководье находится женщина без сознания. Спасатели на воде вытащили женщину на берег, но реанимировать ее, к сожалению, не удалось. Читать далее...
Женская баскетбольная команда Тартуского университета в социальных сетях сообщила, что умерла спортсменка Сандра Рейнвальд, которой был всего 21 год. Читать далее...
Сегодня, 18 июля, ушел из жизни 82-летний Энн Тарто, борец за свободу и политик, почетный член Кайтселийта и почетный гражданин Тарту. Читать далее...
В Финляндии грозы и сильный ветер ожидаются везде, кроме самых северных частей станы. Скорость ветра местами достигнет 25 метров в секунду. В Эстонии также ожидаются дожди и грозы, после которых сильная жара отступит. Читать далее...
Уполномоченный по вопросам равных возможностей вместе с Министерством социальных дел объявили конкурс исследовательских проектов по анализу разжигающих ненависть высказываний и сокращению разжигания ненависти, который завершится воскресенье. Читать далее...
Нынешняя жаркая погода для кого-то стала приятным сюрпризом, а кто-то скучает по прохладному эстонскому лету. Зарубежные порталы прогнозируют, что в ближайшие недели температура не поднимется выше 30 градусов. Однако погода останется солнечной и теплой. Читать далее...
Во время стихийного бедствия погибли по меньшей мере 180 человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может возрасти. Хотя в наиболее пострадавших районах вода начинает спадать, в других регионах Европы наводнение продолжается из-за сильных дождей. Читать далее...
Хрупкая девушка Влада Кукеле на мотоцикле на улицах Риги часто выделяется шлемом с красными рожками и нарисованной хищной челюстью, а порой за спиной у нее развеваются черные крылья. В соцсетях можно найти сотни фотографий, где брюнетка в шлеме и на высоких каблуках позирует на всевозможных двухколесных конях. Читать далее...
Американская компания Johnson & Johnson отзывает с рынка пять солнцезащитных средств после того, как в образцах было обнаружено низкое содержание бензола, химического вещества, которое может вызвать рак. Читать далее...