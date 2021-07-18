С понедельника при въезде в Эстонию можно будет сдавать и экспресс-тест на коронавирус

В дополнение к ПЦР-тесту появится возможность сдать и экспресс-тест на антиген, который выявляет наличие коронавирусной инфекции в организме в течение 30 минут, сообщила в воскресенье пресс-служба Департамента здоровья.

Экспресс-тест на антиген, проводимый в государственных пунктах тестирования на пограничных пунктах, является бесплатным для жителей Эстонии, остальные должны заплатить за него 30 евро.

Бесплатное тестирование предназначено для тех, кто приехал из так называемой страны повышенного риска (двухнедельный уровень заражения на 100 000 человек превышает 75).

Возможность экспресс-тестирования откроется в Таллиннском аэропорту, Таллиннском порту, на пограничном переходе в Нарве, а также на КПП в Лухамаа и Койдула.