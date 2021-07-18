Победителем "Ралли Эстония" стал Калле Рованперя
Победителем завершившегося в воскресенье эстонского этапа чемпионата мира по авторалли стал проживающий в Эстонии 20-летний финский гонщик команды Toyota Калле Рованперя, пишет ERR.
Победителем завершившегося в воскресенье эстонского этапа чемпионата мира по авторалли стал проживающий в Эстонии 20-летний финский гонщик команды Toyota Калле Рованперя, пишет ERR.
По итогам 24 спецучастков он опередил ближайшего преследователя, ирландца Крэйга Брина из Hyundai, почти на минуту.
Тройку лучших замкнул еще один представитель Hyundai Тьерри Нейвиль, отставший от финского асса на минуту и 12 секунд.
А вот считавшийся фаворитом "Ралли Эстония" третий представитель Hyundai Отт Тянак на домашнем этапе выступил неудачно.
Лидером общего зачета чемпионата мира после 7 этапов остался француз Себастьян Ожье, у которого 148 очков. На втором месте идет британец Эльфин Эванс - 111 баллов. На третьем месте остался бельгиец Тьерри Нейвиль, у которого 96 баллов.