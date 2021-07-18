Победителем "Ралли Эстония" стал Калле Рованперя

По итогам 24 спецучастков он опередил ближайшего преследователя, ирландца Крэйга Брина из Hyundai, почти на минуту.

Тройку лучших замкнул еще один представитель Hyundai Тьерри Нейвиль, отставший от финского асса на минуту и 12 секунд.

А вот считавшийся фаворитом "Ралли Эстония" третий представитель Hyundai Отт Тянак на домашнем этапе выступил неудачно.