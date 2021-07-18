Российские гребцы были сняты с Олимпиады в Токио из-за мельдония

На прошлой неделе спортсменов Никиты Моргачева и Павла Сорина исключили из команды, заподозрив в употреблении допинга.

18 июля повторные допинг-пробы спортсменов подтвердили наличие мельдония.

Вместе с Моргачевым и Сориным на соревнования в парной четвёрке были заявлены Николай Пименов и Артем Косов.

Команда целиком снялась с турнира, предложив занять своё место гребцам из Литвы. Литовская федерация приняла это предложение.