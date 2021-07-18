В Пярнумаа велосипедист пострадал в аварии: полиция просит помощи свидетелей

В 16.20 произошло ДТП на перекрестке с круговым движением Таллиннском шоссе и Селья-теэ в небольшом городке Сауга, где, по предварительной информации, автомобиль Audi ехал слишком близко к велосипедисту, который вследствие этого упал и получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.