В Пярнумаа велосипедист пострадал в аварии: полиция просит помощи свидетелей
Полиция просит помощи свидетелей для выяснения обстоятельств аварии, произошедшей в воскресенье, 18 июля, в волости Тори, поселок Сауга.
Полиция просит помощи свидетелей для выяснения обстоятельств аварии, произошедшей в воскресенье, 18 июля, в волости Тори, поселок Сауга.
В 16.20 произошло ДТП на перекрестке с круговым движением Таллиннском шоссе и Селья-теэ в небольшом городке Сауга, где, по предварительной информации, автомобиль Audi ехал слишком близко к велосипедисту, который вследствие этого упал и получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.
Всех, кто стал очевидцем аварии, просят связаться с полицией, позвонив по номеру 509 9531 или отправив письмо полицейскому Айво Люнекундилю на адрес aivo.lynekund@politsei.ee.