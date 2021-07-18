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  • В Пярнумаа велосипедист пострадал в аварии: полиция просит помощи свидетелей

В Пярнумаа велосипедист пострадал в аварии: полиция просит помощи свидетелей

Полицейская машина. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Полиция просит помощи свидетелей для выяснения обстоятельств аварии, произошедшей в воскресенье, 18 июля, в волости Тори, поселок Сауга.

В 16.20 произошло ДТП на перекрестке с круговым движением Таллиннском шоссе и Селья-теэ в небольшом городке Сауга, где, по предварительной информации, автомобиль Audi ехал слишком близко к велосипедисту, который вследствие этого упал и получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.

Всех, кто стал очевидцем аварии, просят связаться с полицией, позвонив по номеру 509 9531 или отправив письмо полицейскому Айво Люнекундилю на адрес aivo.lynekund@politsei.ee.

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