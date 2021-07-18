Нужна помощь очевидцев ⟩ В центре Таллинна велосипедист столкнулся с выехавшей со двора машиной
Полиция просит помощи очевидцев для выяснения обстоятельств аварии, произошедшей сегодня, 18 июля, в 17.30 на Нарвском шоссе.
Полиция просит помощи очевидцев для выяснения обстоятельств аварии, произошедшей сегодня, 18 июля, в 17.30 на Нарвском шоссе.
По первоначальным данным, 43-летний велосипедист ехал по Нарвскому шоссе в сторону Ласнамяэ, когда около здания по адресу Нарвское шоссе, 150 столкнулся с выехавшей со двора машиной и упал.
Поскольку сначала велосипедист не чувствовал себя плохо после падения, водитель уехал с места происшествия. Позже самочувствие велосипедиста ухудшилось и он вызвал себе скорую.
Всех очевидцев произошедшего полиция просит для уточнения обстоятельств аварии позвонить по телефону 612 3000 (с понедельника по пятницу можно звонить с 9 до 17) или написать на э-мейл pohja.lmt@politsei.ee.