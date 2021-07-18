Нужна помощь очевидцев ⟩ В центре Таллинна велосипедист столкнулся с выехавшей со двора машиной

По первоначальным данным, 43-летний велосипедист ехал по Нарвскому шоссе в сторону Ласнамяэ, когда около здания по адресу Нарвское шоссе, 150 столкнулся с выехавшей со двора машиной и упал.

Поскольку сначала велосипедист не чувствовал себя плохо после падения, водитель уехал с места происшествия. Позже самочувствие велосипедиста ухудшилось и он вызвал себе скорую.