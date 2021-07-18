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  • В центре Таллинна велосипедист столкнулся с выехавшей со двора машиной

Нужна помощь очевидцев ⟩ В центре Таллинна велосипедист столкнулся с выехавшей со двора машиной

ДТП с велосипедом. Иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm

Полиция просит помощи очевидцев для выяснения обстоятельств аварии, произошедшей сегодня, 18 июля, в 17.30 на Нарвском шоссе.

По первоначальным данным, 43-летний велосипедист ехал по Нарвскому шоссе в сторону Ласнамяэ, когда около здания по адресу Нарвское шоссе, 150 столкнулся с выехавшей со двора машиной и упал.

Поскольку сначала велосипедист не чувствовал себя плохо после падения, водитель уехал с места происшествия. Позже самочувствие велосипедиста ухудшилось и он вызвал себе скорую.

Всех очевидцев произошедшего полиция просит для уточнения обстоятельств аварии позвонить по телефону 612 3000 (с понедельника по пятницу можно звонить с 9 до 17) или написать на э-мейл pohja.lmt@politsei.ee.

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