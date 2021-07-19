На Кипре противники коронавирусных ограничений устроили беспорядки

По сведениям полиции, после акции протеста около 2500 человек отправились к штаб-квартире телекомпании Sigma TV, где принялись бить окна в здании и подожгли несколько автомобилей. На момент написания материала информации о пострадавших и задержаниях не поступало.

Полицейские в офисе телекомпании Sigma TV. ФОТО: ETIENNE TORBEY

Телекомпания сообщила, что полицейские в здании охраняли ее сотрудников. Представители Sigma TV осудили "трусливую атаку". Их поддержал президент Кипра Никос Анастасиадис, назвавший случившееся ударом по демократии. Власти не допустят "угроз или шантажа" и со всей строгостью отреагируют на нарушения законодательства, предупредил глава государства.

Протестующие подожгли автомобили. ФОТО: ETIENNE TORBEY

Телекомпания занимает критическую позицию в отношении противников вакцинации. В прошлом Sigma TV уже становилась объектом атак критиков ковид-ограничений.

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