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  • Канепи опустилась в рейтинге WTA, Контавейт осталась 28-й ракеткой мира

Канепи опустилась в рейтинге WTA, Контавейт осталась 28-й ракеткой мира

Анетт Контавейт и Кайа Канепи. ФОТО: SANDER ILVEST/

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 19 июля, Канепи опустилась с 81-го на 88-е место.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 28-м месте.

Третья ракетка страны Елена Малыгина сохранила за собой 578-й на 583-ю строчку.

Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - японка Наоми Осака, третьей - белоруска Арина Соболенко.

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