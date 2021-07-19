Тихановская ждет от Байдена поддержки оппозиции Беларуси

"С помощью Байдена мы победим", - заявила она в интервью американскому изданию The National Interest.

Лукашенко является "марионеткой" в руках России, считает Тихановская. В то же время экс-кандидат в президенты Беларуси стремится к диалогу с Москвой. "Мы не ищем врагов", - подчеркнула она.

Не готова участвовать в новых выборах президента в Беларуси

Тихановская "не готова участвовать в новых выборах" главы государства на родине. Беларуси необходим хороший менеджер, считает оппозиционерка. Она допускает, что сможет выступить "моральным авторитетом" для соотечественников.