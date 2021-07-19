ФОТО: BBC News

Бывший глава Nissan and Renault впервые в интервью Би-би-си рассказал, как он сбежал из-под домашнего ареста в Японии в Ливан.

ФОТО: Getty Images

Холодной декабрьской ночью 2019 года в 22:30 бывший титан мировой автомобильной промышленности лежал в футляре для музыкальных инструментов на борту частного самолета и ждал, когда тот взлетит, чтобы покинуть Японию.

"Самолет должен был вылететь в 11 часов вечера, - вспоминает Карлос Гон. - Эти 30 минут ожидания в ящике перед взлетом, вероятно, были самым долгим ожиданием, которое я когда-либо испытывал в своей жизни".

В понедельник 19 июля суд в Токио вынесет приговор двоим американцам, которые помогли ему сбежать из Японии в 2019 году.

В эксклюзивном интервью Би-би-си Карлос Гон, бывший глава Nissan-Renault рассказал, как он специально переоделся, чтобы незаметно проскользнуть по улицам Токио, почему была выбрана большая коробка для музыкального оборудования, чтобы переправить его из Японии, и о том восторге, который он испытал, когда наконец приземлился на родине в Ливане (Гон родился в Бразилии, но корни его из Ливана).

Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года после обвинений со стороны Nissan в том, что он занижал данные о своей зарплате и использовал корпоративные средства в личных целях. Гон отвергает эти обвинения.

Его - поначалу спорное - решение сократить расходы в Nissan в конечном итоге было признано спасительным для автопроизводителя, который находился в состоянии глубокого кризиса.

Карлос Гон считает, что он стал жертвой борьбы Nissan против растущего влияния французского автогиганта Renault, которому по-прежнему принадлежит 43% японской компании.

ФОТО: Reuters

"Шок и травма"

Описывая момент своего ареста в аэропорту Токио три года назад, Карлос Гон говорит: "Это было похоже на то, как если бы вас сбил автобус. Единственное, что я помню об этом моменте - это шок".

Карлоса Гона доставили в центр предварительного заключения в Токио, где ему выдали тюремную одежду и поместили в камеру. "Внезапно мне пришлось научиться жить без часов, без компьютера, без телефона, без новостей, без ручки - без всего", - вспоминает он.

Более года Гон находился под стражей или содержался под домашним арестом в Токио после освобождения под залог. Было неясно, когда состоится судебный процесс: опасались, что это может занять годы - и ему грозило еще 15 лет тюрьмы в случае признания виновным. И это в стране, где доля ообвинительных приговоров составляет 99,4%.

Когда после перевода под домашний арест Гону сказали, что ему нельзя общаться со своей женой Кэрол, он решил действовать.

ФОТО: Getty Images

"Я понимал, что не могу показывать свое лицо, поэтому меня нужно было где-то спрятать", - говорит он.

"И единственный способ, который приходил мне в голову, - это поместить меня в коробку или в багаж, чтобы никто не мог меня видеть, никто не мог узнать меня, и тогда план [побега] мог сработать", - вспоминает Карлос Гон.

Идея использовать большой кофр, коробку, в которой обычно перевозят музыкальные инструменты, была "самой логичной, особенно учитывая что в то время в Японии проходило много концертов".

Но все же: как мог человек, некогда находившийся в Японии в статусе селебрити, а теперь - героя самого известного скандала, незаметно пробраться из своего дома в столице в аэропорт и сбежать за пределы страны?

По словам Карлоса Гона, план заключался в том, чтобы вести себя в этот день как можно более нормально. "Это должен был быть обычный день, когда у меня была бы нормальная прогулка, нормальная одежда, нормальное отношение и - внезапно все меняется".

Гону пришлось сменить деловые костюмы, которые он носил годами, будучи топ-руководителем глобального автомобильного концерна, на что-то более повседневное. Например, джинсы и кроссовки.

"Вы можете себе представить, что мне приходилось ездить в места, где я никогда не был, покупать одежду, которую я никогда не покупал, - рассказывает он. - Все это было частью плана, чтобы создать максимум шансов на успех и при этом абсолютно не привлекать к себе внимания".

Час X

Из Токио Гон отправился на сверхскоростном поезде-экспрессе в Осаку, где в местном аэропорту его ждал частный самолет. Но сначала его нужно было поместить в кофр для музыкального оборудования, который находился в соседнем отеле.

"Когда вы залезаете в глухую коробку, вы не думаете о прошлом, вы не думаете о будущем, вы только думаете о настоящем", - делится он.

"Вы не боитесь, у вас нет никаких эмоций, кроме огромной концентрации на том, что это ваш единственный шанс. Если вы его упустите, вы заплатите своей жизнью, жизнью заложника в Японии", - говорит Карлос Гон.

Из отеля в аэропорт кофр с Карлосом Гоном везли отец и сын Майкл и Питер Тейлоры, которые выдавали себя за музыкантов.

В целом, по подсчетам Гона, он находился в кофре около полутора часов, хотя по ощущениям "казалось, что это длилось полтора года".

ФОТО: BBC

Частный самолет вылетел вовремя, и Гон, который уже мог выбраться из футляра, летел всю ночь, с пересадкой в Турции и приземлился в Бейруте на следующее утро.

У Ливана нет договора об экстрадиции с Японией, поэтому оставаться там для него было безопасно.

Однако американцы Майкл Тейлор и его сын Питер, которые уехали в США, были выданы властям Японии, и теперь им грозит три года тюрьмы за помощь в организации побега.

Также за решеткой может отказаться Грег Келли, бывший коллега Карлоса Гона по Nissan, который по-прежнему находится под домашним арестом в Токио из-за обвинений в том, что он помог своему бывшему боссу скрыть личные доходы. Келли также отвергает обвинения.

"Мне сказали, что суд над ним, вероятно, завершится к концу этого года. И бог знает, каковы будут результаты этого судебного разбирательства, поскольку дело сфабриковано. Мне жаль всех людей, ставших жертвами системы правосудия в Японии, всех до единого", - говорит Карлос Гон.

Комментарий бизнес-редактора Би-би-си Саймона Джека:

Первопроходец? Визионер? Эгоист на грани мании? Аутсайдер? Гон, наполовину ливанец, наполовину бразилец - гражданин мира и сочетает в себе все эти качества.

Его жизнь больше похожа на жизнь главы государства, чем на жизнь автомобильного менеджера.

Являясь одновременно главой Renault и Nissan, он вызывал к себе неприязнь многих в обеих компаниях. Сотрудники Nissan опасались, что он привнесет в спасенный им традиционный японский бизнес французские правила. А тем, кто работал в Renault, не нравилось, что он сторонится французского истеблишмента и избегает появления на страницах парижских светских журналов.

ФОТО: BBC

Любой глава бизнеса глобального уровня должен уметь чувствовать политические нюансы. Тот факт, что Карлос Гон, проработавший почти 20 лет в Nissan, был полностью ошеломлен своим арестом в Токио, говорит о том, что он потерял связь с обеими корпорациями, которые пытался сблизить.

В его истории есть все: высокомерие, корпоративная и глобальная политика и побег, достойный голливудского фильма. Он настаивает на том, что он не грешник, но человек, в отношении которого согрешили другие, и работает с юристами над тем, чтобы очистить свою репутацию.

А до тех пор он остается большой рыбой, заброшенной в маленький пруд, живя в изгнании под вооруженной охраной в Бейруте.