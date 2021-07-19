Галерея ⟩ Кладбище Лийва заволокло густым дымом
Минувшей ночью на кладбище Лийва в Таллинне загорелась мусорная куча, в результате чего все вокруг заволокло густым дымом, пишет Postimees.
Минувшей ночью на кладбище Лийва в Таллинне загорелась мусорная куча, в результате чего все вокруг заволокло густым дымом, пишет Postimees.
После трех часов ночи центр тревоги получил сообщение, что на кладбище Лийва виден дым и огонь. Работы по тушению пожара продлились до утра: в 8:40 возгорание локализовали, час спустя — полностью ликвидировали.
Причина пожара еще неизвестна, однако Спасательный департамент подтвердил, что он начался с кучи мусора.