Сеэр: использование мобильных пунктов вакцинации себя оправдало

"На прошлой неделе темпы вакцинации были довольно неплохими. Новые решения в виде мобильных пунктов вакцинации - автобусов на Центральном рынке в Таллинне и в Силламяэ наши люди встретили очень активно. Многие сделали прививки именно там, без предварительной регистрации, поэтому в ближайшие дни вакцинационный автобус продолжит свою работу: найти его вновь можно будет на столичном Центральном рынке и в Вильянди, о более точных маршрутах мы будем оперативно информировать людей", - отметил Марек Сеэр.

"Могу сказать, что на место желающие сделать прививку приходят с четкими пожеланиями в отношении используемого препарата. Кто-то хочет только Janssen, кто-то - Pfizer. Конечно, если речь идет о подростках, то здесь выбора нет, им предлагается только Pfizer, а что касается взрослых, то, например, в первый день на Центральном рынке большим спросом пользовалась однокомпонентная вакцина Janssen, но уже на следующий день это "лидерство" перешло к Pfizer", - добавил Марек Сеэр.