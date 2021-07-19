Сеэр: использование мобильных пунктов вакцинации себя оправдало
Руководитель рабочей группы по вакцинации населения от коронавируса Марек Сеэр считает, что использование мобильных пунктов для вакцинации себя полностью оправдало, пишет Rus.ERR.
Руководитель рабочей группы по вакцинации населения от коронавируса Марек Сеэр считает, что использование мобильных пунктов для вакцинации себя полностью оправдало, пишет Rus.ERR.
"На прошлой неделе темпы вакцинации были довольно неплохими. Новые решения в виде мобильных пунктов вакцинации - автобусов на Центральном рынке в Таллинне и в Силламяэ наши люди встретили очень активно. Многие сделали прививки именно там, без предварительной регистрации, поэтому в ближайшие дни вакцинационный автобус продолжит свою работу: найти его вновь можно будет на столичном Центральном рынке и в Вильянди, о более точных маршрутах мы будем оперативно информировать людей", - отметил Марек Сеэр.
"Могу сказать, что на место желающие сделать прививку приходят с четкими пожеланиями в отношении используемого препарата. Кто-то хочет только Janssen, кто-то - Pfizer. Конечно, если речь идет о подростках, то здесь выбора нет, им предлагается только Pfizer, а что касается взрослых, то, например, в первый день на Центральном рынке большим спросом пользовалась однокомпонентная вакцина Janssen, но уже на следующий день это "лидерство" перешло к Pfizer", - добавил Марек Сеэр.
По его словам, во второй половине текущей недели возможность привиться от коронавируса появится и в некоторых аптеках. Список этих аптек и условия регистрации на прививку чиновники обнародуют позднее.