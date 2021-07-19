Спасатели вытащили из реки тело утопленника
В пятницу, 16 июля, в 21:35 поступило сообщение, что в деревне Йыгисоо в волости Ляэне-Нигула человек пошел на реку купаться и пропал.
В пятницу, 16 июля, в 21:35 поступило сообщение, что в деревне Йыгисоо в волости Ляэне-Нигула человек пошел на реку купаться и пропал.
Известно было, что вместе с ним был второй мужчина, который в какой-то момент и обнаружил пропажу товарища. Спасатели нашли утопленника в 21:41 и вытащили его тело из воды.
Спасатели напоминают, что, отправляясь плавать, важно не переоценить свою физическую форму и состояние здоровье. Безопаснее купаться недалеко от берега и на пляже с охраной.