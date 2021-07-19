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  • Спасатели вытащили из реки тело утопленника

Спасатели вытащили из реки тело утопленника

Спасатели. Снимок иллюстративный. ФОТО: Erik Prozes

В пятницу, 16 июля, в 21:35 поступило сообщение, что в деревне Йыгисоо в волости Ляэне-Нигула человек пошел на реку купаться и пропал.

Известно было, что вместе с ним был второй мужчина, который в какой-то момент и обнаружил пропажу товарища. Спасатели нашли утопленника в 21:41 и вытащили его тело из воды.

Спасатели напоминают, что, отправляясь плавать, важно не переоценить свою физическую форму и состояние здоровье. Безопаснее купаться недалеко от берега и на пляже с охраной.

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