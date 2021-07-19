Картина дня: ужесточение правил въезда, путь миллиардной инвестиции в Эстонии и будущее Керсти Кальюлайд

Путь миллиардной инвестиции в Эстонии: 10 лет уговоров принесли результат

В последнее время в Эстонию было сделано много инвестиций из Германии. Самая известная из них – миллиардная инвестиция от Volkswagen, который хочет построить здесь IT-центр под названием CARIAD и только в прошлом году инвестировал 1,57 млрд евро. Эти деньги эстонской стороне помогла привести сюда немецкий консультант EAS Рийна Лемински. Читать далее...

Посетители пляжа Пирита получают штрафы, но не понимают за что

«Просто хотелось бы понять, за что именно штрафуют. Разговор с парковочным контролером не сильно помог в этом», - пожаловался житель Таллинна Андрей на непонятную, по его мнению, организацию парковки, расположенной рядом с пляжем Пирита. Читать далее...

Фотоновость 〉 Предупреждение владельцам животных: в парке найдены сосиски с битым стеклом и батарейкой

Сегодня двое жителей Тарту предупредили в социальных сетях владельцев животных о сосисках и сардельках с битым стеклом или батарейками. Читать далее...

Фестиваль пирожков в Ласнамяэ пройдет несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом

Управа столичного района Ласнамяэ организует 1 августа фестиваль пирожков, хотя на прошлой неделе правительство повысило риск заражения коронавирусом с зеленого до желтого, а процент новых случаев заражения растет с каждым днем. Читать далее...

Интервью 〉 Эстонские сценаристы фильма, выигравшего Гран-при Каннского кинофестиваля: победа была неожиданной

Гран-при Каннского кинофестиваля, невероятная победа эстонского кино и эстонских кинематографистов — нечто совершенно беспрецедентное. В субботу вечером «Купе №6», фильм, созданный при участии Финляндии, Эстонии и России, получил эту нагруду, что, безусловно, стало важной вехой в развитии эстонского кинематографа. Читать далее...

Всяк холоп знай свое место!

Про недолгую игру бравурной музыки много писали, и фраер тоже недолго танцевал. А некоторым претендентам на высшую должность в государстве ненадолго хватило терпения изображать безразмерную толерантность, обещая быть самым добрым президентом для всех жителей страны, без различия их по полу, возрасту, национальной принадлежности и даже (!) сексуальной ориентации", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.

За сутки в Эстонии прибавилось 34 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2084 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 34, то есть 1,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Правила ужесточаются: с этой недели меняются требования для прибывающих в Эстонию

Согласно распоряжению правительства от 15 июля, с понедельника, 19 июля, без ограничений в Эстонию можно приехать из европейской страны, в которой в течение двух недель сохранялся уровень заражения до 75 на 100 000 человек. Читать далее...

Politico: Кальюлайд может стать одним из кандидатов на пост генсекретаря НАТО

Портал Politico спекулирует на тему, кто в сентябре 2022 года может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Одним из возможных кандидатов называется президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Читать далее...

Финляндия в очередной раз подкорректировала правила въезда в страну

С сегодняшнего дня в Финляндии меняются правила для въезда из некоторых стран. С 26 июня в страну можно въезжать из всех стран мира тем, кто прошел полный курс вакцинации одобренными ЕС или ВОЗ препаратами. Читать далее...

Центристы обсуждают судьбу Майлис Репс