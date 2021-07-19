Картина дня: ужесточение правил въезда, штрафы на пляже и будущее Керсти Кальюлайд
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 июля.
В последнее время в Эстонию было сделано много инвестиций из Германии. Самая известная из них – миллиардная инвестиция от Volkswagen, который хочет построить здесь IT-центр под названием CARIAD и только в прошлом году инвестировал 1,57 млрд евро. Эти деньги эстонской стороне помогла привести сюда немецкий консультант EAS Рийна Лемински. Читать далее...
«Просто хотелось бы понять, за что именно штрафуют. Разговор с парковочным контролером не сильно помог в этом», - пожаловался житель Таллинна Андрей на непонятную, по его мнению, организацию парковки, расположенной рядом с пляжем Пирита. Читать далее...
После второй волны коронавируса в Эстонии на рынке труда оказалось даже больше предложений о работе, чем до появления коронавируса. А на горизонте маячит третья волна. Чего сейчас ждут работодатели от работников, какие профессии стали более востребованными именно вследствие коронавируса и что будет делать Касса по безработице, когда начнется новая волна сокращений? Читать далее...
Вчера утром в акватории у Силламяэского порта было обнаружено пятно нефтепродуктов. Для ликвидации разлива на место направилось из Таллинна специально оборудованное судно. К счастью, загрязнение оказалось незначительным, и за ночь рассеялось само. Власти Силламяэ настоятельно рекомендовали горожанам не заходить в воду. Но многие жители города, отдыхавшие на пляже, узнали об этом, уже вернувшись домой. Читать далее...
Сегодня двое жителей Тарту предупредили в социальных сетях владельцев животных о сосисках и сардельках с битым стеклом или батарейками. Читать далее...
Управа столичного района Ласнамяэ организует 1 августа фестиваль пирожков, хотя на прошлой неделе правительство повысило риск заражения коронавирусом с зеленого до желтого, а процент новых случаев заражения растет с каждым днем. Читать далее...
Гран-при Каннского кинофестиваля, невероятная победа эстонского кино и эстонских кинематографистов — нечто совершенно беспрецедентное. В субботу вечером «Купе №6», фильм, созданный при участии Финляндии, Эстонии и России, получил эту нагруду, что, безусловно, стало важной вехой в развитии эстонского кинематографа. Читать далее...
Про недолгую игру бравурной музыки много писали, и фраер тоже недолго танцевал. А некоторым претендентам на высшую должность в государстве ненадолго хватило терпения изображать безразмерную толерантность, обещая быть самым добрым президентом для всех жителей страны, без различия их по полу, возрасту, национальной принадлежности и даже (!) сексуальной ориентации", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2084 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 34, то есть 1,6% от общего количества тестов. Читать далее...
Согласно распоряжению правительства от 15 июля, с понедельника, 19 июля, без ограничений в Эстонию можно приехать из европейской страны, в которой в течение двух недель сохранялся уровень заражения до 75 на 100 000 человек. Читать далее...
Портал Politico спекулирует на тему, кто в сентябре 2022 года может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Одним из возможных кандидатов называется президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Читать далее...
С сегодняшнего дня в Финляндии меняются правила для въезда из некоторых стран. С 26 июня в страну можно въезжать из всех стран мира тем, кто прошел полный курс вакцинации одобренными ЕС или ВОЗ препаратами. Читать далее...
Руководитель по связям с общественностью Центристской партии Андрес Кальвик подтвердил, что в политической организации сейчас обсуждают, останется ли Майлис Репс на посту председателя парламентской фракции Центристской партии. Читать далее...
Бывший министр юстиции Юри Райдла заявил сегодня вечером, что не примет предложение премьер-министра Каи Каллас и спикера Рийгикогу Юри Ратаса баллотироваться в президенты Эстонии. Читать далее...
В пятницу, 16 июля, в Тарту на железнодорожном переезде рядом с улицей Роопа выехала перед поездом 21-летняя велосипедистка, которая в результате столкновения скончалась на месте от полученных травм. По словам присутствовавших на месте аварии, девушка во время столкновения говорила по телефону, но, согласно бортовой записи поезда, телефона в руках у нее не было. Читать далее...