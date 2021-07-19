Картина дня: ужесточение правил въезда, штрафы на пляже и будущее Керсти Кальюлайд

Путь миллиардной инвестиции в Эстонии: 10 лет уговоров принесли результат

В последнее время в Эстонию было сделано много инвестиций из Германии. Самая известная из них – миллиардная инвестиция от Volkswagen, который хочет построить здесь IT-центр под названием CARIAD и только в прошлом году инвестировал 1,57 млрд евро. Эти деньги эстонской стороне помогла привести сюда немецкий консультант EAS Рийна Лемински. Читать далее...

Посетители пляжа Пирита получают штрафы, но не понимают за что

«Просто хотелось бы понять, за что именно штрафуют. Разговор с парковочным контролером не сильно помог в этом», - пожаловался житель Таллинна Андрей на непонятную, по его мнению, организацию парковки, расположенной рядом с пляжем Пирита. Читать далее...

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 〉 Безработица в Эстонии: бум на рынке труда и грядущая третья волна коронавируса

После второй волны коронавируса в Эстонии на рынке труда оказалось даже больше предложений о работе, чем до появления коронавируса. А на горизонте маячит третья волна. Чего сейчас ждут работодатели от работников, какие профессии стали более востребованными именно вследствие коронавируса и что будет делать Касса по безработице, когда начнется новая волна сокращений? Читать далее...

Нефтяное пятно не добралось до пляжа, но отдыхающие узнали о нем с большим опозданием

Вчера утром в акватории у Силламяэского порта было обнаружено пятно нефтепродуктов. Для ликвидации разлива на место направилось из Таллинна специально оборудованное судно. К счастью, загрязнение оказалось незначительным, и за ночь рассеялось само. Власти Силламяэ настоятельно рекомендовали горожанам не заходить в воду. Но многие жители города, отдыхавшие на пляже, узнали об этом, уже вернувшись домой. Читать далее...

Фотоновость 〉 Предупреждение владельцам животных: в парке найдены сосиски с битым стеклом и батарейкой

Сегодня двое жителей Тарту предупредили в социальных сетях владельцев животных о сосисках и сардельках с битым стеклом или батарейками. Читать далее...

Фестиваль пирожков в Ласнамяэ пройдет несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом

Управа столичного района Ласнамяэ организует 1 августа фестиваль пирожков, хотя на прошлой неделе правительство повысило риск заражения коронавирусом с зеленого до желтого, а процент новых случаев заражения растет с каждым днем. Читать далее...

Интервью 〉 Эстонские сценаристы фильма, выигравшего Гран-при Каннского кинофестиваля: победа была неожиданной

Гран-при Каннского кинофестиваля, невероятная победа эстонского кино и эстонских кинематографистов — нечто совершенно беспрецедентное. В субботу вечером «Купе №6», фильм, созданный при участии Финляндии, Эстонии и России, получил эту нагруду, что, безусловно, стало важной вехой в развитии эстонского кинематографа. Читать далее...

Всяк холоп знай свое место!