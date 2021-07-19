В Эстонии модернизируют зарядную инфраструктуру для электромобилей

По словам руководителя отдела электрического транспорта Enefit Connect Марко Вийдинга, раньше пункты подзарядки сознательно создавались через каждые 60 км, поскольку первые электромобили не могли преодолевать длинные расстояния, сейчас же они проезжают на одной зарядке сотни километров, передает Rus.ERR.

«Ценность этой инфраструктуры заключается, прежде всего, в спокойствии водителя», – пояснил Вийдинг, добавив, что куда бы человек ни поехал – в Муствеэ, Лухамаа или на Вормси – зарядная инфраструктура есть везде.

Но проблема в том, что структура создавалась, когда еще не было единого европейского стандарта: «Быстрая зарядка больше всего подходила и подходит до сих пор для автомобилей с японским разъемом, с соответствующим адаптером также для Tesla, но быстро зарядить электромобиль европейских производителей в старой инфраструктуре не получится».