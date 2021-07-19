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  • На шоссе загорелся грузовик: пожар мог начаться из-за выброшенного из окна другой машины окурка

На шоссе загорелся грузовик: пожар мог начаться из-за выброшенного из окна другой машины окурка

Окурок. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Сегодня, 19 июля, днем ​​спасатели на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну-Яагупи потушили грузовик.

В Центре тревоги через несколько минут после 13 поступило сообщение, что в волости Пыхья-Пярнумаа в Пярну-Яагупи в прицепе грузовика Scania вспыхнул пожар, пишет Pärnu Postimees.

Когда спасатели прибыли на место, в прицепе горели картон, бумага и древесные материалы.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, пожар потушили в 13.36.

Люди в пожаре не пострадали.

Пресс-секретарь уточнил, что, по предварительной оценке, возгорание могло начаться из-за выброшенного из окна какого-то автомобиля непогашенного окурка.

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