На шоссе загорелся грузовик: пожар мог начаться из-за выброшенного из окна другой машины окурка
Сегодня, 19 июля, днем спасатели на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну-Яагупи потушили грузовик.
Сегодня, 19 июля, днем спасатели на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярну-Яагупи потушили грузовик.
В Центре тревоги через несколько минут после 13 поступило сообщение, что в волости Пыхья-Пярнумаа в Пярну-Яагупи в прицепе грузовика Scania вспыхнул пожар, пишет Pärnu Postimees.
Когда спасатели прибыли на место, в прицепе горели картон, бумага и древесные материалы.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, пожар потушили в 13.36.
Люди в пожаре не пострадали.
Пресс-секретарь уточнил, что, по предварительной оценке, возгорание могло начаться из-за выброшенного из окна какого-то автомобиля непогашенного окурка.