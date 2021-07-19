Пн, 19.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Эстонец отказался надеть маску на борту самолета: капитан вызвал полицию

Эстонец отказался надеть маску на борту самолета: капитан вызвал полицию

Фото иллюстративное. ФОТО: Sander Ilvest

Капитан направлявшегося в Таллинн самолета вызвал полицию из-за отказавшегося надеть маску пассажира.

Сотрудники Таллиннского погранпункта 16 июля были вызваны к прибывшему из Варшавы самолету, в котором пассажир отказался выполнить распоряжение капитана воздушного судна надеть маску. По словам самого пассажира — гражданина Эстонии 1981 года рождения — он не может по причинам состояния здоровья находиться в маске, сообщила в понедельник пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Полиция взяла у мужчины объяснительную и отпустила его домой.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back