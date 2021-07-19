Эстонец отказался надеть маску на борту самолета: капитан вызвал полицию

Сотрудники Таллиннского погранпункта 16 июля были вызваны к прибывшему из Варшавы самолету, в котором пассажир отказался выполнить распоряжение капитана воздушного судна надеть маску. По словам самого пассажира — гражданина Эстонии 1981 года рождения — он не может по причинам состояния здоровья находиться в маске, сообщила в понедельник пресс-служба Пыхьяской префектуры.