В Пярну проезжавший мимо водитель спас стоящую на краю моста женщину
Оказавшаяся в тяжелой жизненной ситуации женщина стояла на краю пярнуского моста, когда ее заметил проезжавший мимо незнакомец по имени Кристьян, пишет Pärnu Postimees.
Оказавшаяся в тяжелой жизненной ситуации женщина стояла на краю пярнуского моста, когда ее заметил проезжавший мимо незнакомец по имени Кристьян, пишет Pärnu Postimees.
Поздним вечером воскресенья, 18 июля внимательный мужчина заметил на мосту Кесклинна в Пярну женщину, которая перелезла через ограду моста.
Кристьян остановил машину, открыл окно и спросил, что она делает. Женщина ответила, что у нее в жизни тяжелый период и она не собирается перелезать обратно, сообщает Ляэнеская префектура.
Кристьян вышел из машины и стал вести с ней спокойный разговор, делая маленькие шаги в ее сторону. Когда же он приблизился достаточно близко, то схватил ее. Через мгновение на помощь пришли еще двое людей. Втроем им удалось вытащить женщину на мост, на место вызвали полицию.
Кристьяна больше всего поразило равнодушие других людей. В тот момент мимо проходило и проезжало очень много людей, которые даже не обращали внимание на разворачивающуюся на мосту сцену. Пярнуский полицейский Эрик Ранд поблагодарил оказавших помощь людей и похвалил Кристьяна за смелость.