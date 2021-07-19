Лийметс: Эстония не считает Лукашенко легитимным президентом
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, Эстония сейчас не отправит нового посла в Беларусь, поскольку не считает Александра Лукашенко законным президентом.
По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, Эстония сейчас не отправит нового посла в Беларусь, поскольку не считает Александра Лукашенко законным президентом.
«Эстония пока не считает целесообразным направлять посла, поскольку ни Эстония, ни Евросоюз не признают результаты президентских выборов в Беларуси, проведенные с массовыми фальсификациями в августе прошлого года. Поэтому мы не считаем Лукашенко легетивным главой государства, которому посол мог передать верительные грамоты», - сказала Postimees Лийметс.
Министр добавила, что предыдущие процедуры назначения посла проходили в соответствии с законодательством Эстонии.
«Пока не ясно, поедет ли посол в Беларусь и когда это будет, это зависит от развития событий на месте и консультаций с партнерами», - сказала Лийметс.
6 июля президент Керсти Кальюлайд подписала решение, которым назначила новым послом в Беларуси Яака Ленсмента.
Решение раскритиковали как депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел (Партия реформ) Урмас Паэт, так и бывший министр иностранных дел («Отечество») Урмас Рейнсалу, заявив об неудачном времени и что это неправильно с моральной точки зрения.
«В настоящее время Литва подвергается организованному белорусским режимом гибридному нападению, для которого используются беженцы», - сказал Паэт. По его словам, нужно было подождать, пока в Беларуси вступит в должность новый легитимный президент.
«Во время предыдущего правительства я подготовил постановление правительства, в котором четко говорилось, что мы не признаем фальсифицированные результаты выборов режима Александра Лукашенко», - напомнил Рейнсалу свою реакцию на президентские выборы в Беларуси в августе прошлого года.
Однако, по словам премьер-министра Каи Каллас, важно, чтобы у Эстонии было представительство в Беларуси. «И мы получали бы информацию на месте, точно так же, как мы могли бы помочь нашим людям, которые у нас есть в Беларуси», - пояснила Каллас на прошлой неделе на правительственной пресс-конференции.