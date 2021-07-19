Юри Райдла отклонил предложение баллотироваться в президенты

«Несколько часов назад я ответил, что я все-таки не буду выдвигать свою кандидатуру», - сказал Райдла.

«В некоторых сферах я просто считаю свою подготовку к президентству недостаточной», - пояснил он.

В понедельник стало известно, что во время переговоров между реформистами и центристами на тему выбора кандидата в президенты прозвучало имя адвоката Юри Райдла, который был первым министром юстиции после восстановления независимости Эстонии.

В коалиции изданию Postimees отметили, что, хотя Райдла и является сильным кандидатом благодаря своему прошлому, сейчас члены коалиции еще только пытаются заручиться более широкой поддержкой парламентских фракций.