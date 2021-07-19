Юри Райдла отклонил предложение баллотироваться в президенты
Бывший министр юстиции Юри Райдла подтвердил ERR, что отклонил предложение коалиции баллотироваться на пост президента Эстонии.
Бывший министр юстиции Юри Райдла подтвердил ERR, что отклонил предложение коалиции баллотироваться на пост президента Эстонии.
«Несколько часов назад я ответил, что я все-таки не буду выдвигать свою кандидатуру», - сказал Райдла.
«В некоторых сферах я просто считаю свою подготовку к президентству недостаточной», - пояснил он.
В понедельник стало известно, что во время переговоров между реформистами и центристами на тему выбора кандидата в президенты прозвучало имя адвоката Юри Райдла, который был первым министром юстиции после восстановления независимости Эстонии.
В коалиции изданию Postimees отметили, что, хотя Райдла и является сильным кандидатом благодаря своему прошлому, сейчас члены коалиции еще только пытаются заручиться более широкой поддержкой парламентских фракций.
В прошлую среду премьер-министр Кая Каллас сказала ERR, что коалиция «нашла хорошего кандидата, однако его еще предстоит убедить».