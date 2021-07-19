Несчастный случай на производстве: рабочий упал с крыши, возбуждено уголовное дело

16 июля в поселке Пайкузе упал с крыши дома и пострадал выполнявший рабочие обязанности 49-летний мужчина, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил трудового здравоохранения и безопасности труда, если тем самым по неосторожности причинен тяжкий ущерб здоровью или смерть человека.