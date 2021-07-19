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  • Несчастный случай на производстве: рабочий упал с крыши, возбуждено уголовное дело

Несчастный случай на производстве: рабочий упал с крыши, возбуждено уголовное дело

Скорая помощь. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

В конце прошлой неделе возбудили уголовное дело из-за несчастного случая на производстве в Пайкузе.

16 июля в поселке Пайкузе упал с крыши дома и пострадал выполнявший рабочие обязанности 49-летний мужчина, сообщил BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил трудового здравоохранения и безопасности труда, если тем самым по неосторожности причинен тяжкий ущерб здоровью или смерть человека.

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