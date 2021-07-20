Ее жизни может угрожать опасность: полиция просит помощи в поисках 34-летней женщины

В понедельник, 19 июля, в Центр тревоги поступил звонок от обеспокоенного члена семьи, по словам которого Мария утром ушла из дома в неизвестном направлении. Женщина оставила телефон дома.

Известно, что в понедельник утром женщина могла находиться на Балтийском вокзале. Описание женщины было передано всем патрулям в этом районе. Полиция собрала информацию у родственников женщины и проверила места, где могла находиться Мария, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом.

Рост Марии около 170 см, она среднего телосложения. У нее ярко-розовые волосы до плеч, которые она обычно заплетает в косу. С учетом состояния здоровья женщины у полиции есть основания полагать, что ее жизни может угрожать опасность.