Пропавшая в Харьюмаа 34-летняя женщина нашлась

В понедельник в Центр тревоги поступил звонок от обеспокоенного члена семьи, по словам которого Мария утром ушла из дома в неизвестном направлении. Женщина оставила телефон дома.

Днем во вторник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Мария была найдена в Мурасте и с ней все в порядке. Стражи правопорядка отметили, что от бдительных граждан в Центр тревоги поступило множество звонков, благодаря чему полиции удалось быстро найти пропавшую женщину.