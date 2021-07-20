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  • Пропавшая в Харьюмаа 34-летняя женщина нашлась

Пропавшая в Харьюмаа 34-летняя женщина нашлась

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks

Во вторник полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 34-летней Марии, которая в понедельник покинула свой дом в деревне Мурасте Харьюского уезда и не вернулась.

В понедельник в Центр тревоги поступил звонок от обеспокоенного члена семьи, по словам которого Мария утром ушла из дома в неизвестном направлении. Женщина оставила телефон дома.

Днем во вторник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Мария была найдена в Мурасте и с ней все в порядке. Стражи правопорядка отметили, что от бдительных граждан в Центр тревоги поступило множество звонков, благодаря чему полиции удалось быстро найти пропавшую женщину.

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