Украинская дилемма: президент станет Бонапартом или Керенским?

Закончился период, когда остальной мир все прощал Украине как жертве вероломства России. Стало очевидно, что по большей части руководство страны и есть «кузнец» большинства несчастий. К Незалежной начали относится как к обычной стране - хвалить в случае успеха и жестко критиковать, если она дает для этого повод, строго требовать реализации подписанных договоренностей. Руководство страны к этому оказалось не готово.

Вспомним предвыборные обещания Зеленского: мир на Донбассе, возвращение всех пленных, осуждение за злоупотребления Петра Порошенко и его окружения, править только один срок, повысить пенсии и контролировать повышение коммунальных тарифов.

Никто из высших украинских чиновников, заподозренных в злоупотреблениях, не был осужден после Майдана. На Порошенко заведено 13-15 уголовных дел, но вот уже полтора года ничего не движется. Провал выполнения Украиной парижской декларации, подписанной лидерами нормандской четверки, очевиден. Состояние законности и свободы слова при Зеленском многие оценивают скорее как движении назад.

В Европу без конституционного суда и свободных СМИ?

Глава КСУ Александр Тупицкий был отстранен в 2020 году из-за непонравившегося президенту решения. Венецианская комиссия сочла невозможным наказания такого рода. Верховный Суд отменил 14 июля отстранение Тупицкого. Это порождает вопросы о легитимности принятых без него решений. Но президент не унимается, и Тупицкий снова вызван в прокуратуру.

В начале февраля Совет Нацбезопасности и обороны (СНБО) закрыл три местных телеканала: ZiK, 112, NewsOne, - обвинив их владельца в финансировании терроризма. Обоснование Зеленского выглядело странно: "Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали". При чем здесь терроризм? Я смотрел закрытые каналы года три и подобных «ужасов» почему-то не заметил. Вполне умеренные журналисты, всего лишь выражающие отличные от официальной точки зрения мысли. «Новизна» подхода заключалась в закрытии со дня, без иных юридических процедур. При этом удивила реакция на прошлогодний обстрел из гранатомета здания канала 112. Виновник был установлен СБУ - им оказался Семен Семенченко, командир добробата «Донбасс», депутат-патриот. Недавно освобожден под электронное наблюдение, хотя имел несколько обвинений.

Прошло почти полгода, никакого обоснования адекватности предпринятых мер не представлено, а преследование президентом оппонентов сомнительными методами продолжается. Последние месяцы посредством СНБО идет борьба как с олигархами, так и с контрабандистами. Спикер парламента и другие видные политики голосуют против, но консенсус не требуется. И без того сложная ситуация стала тупиковой.

Успехи украинского экспорта неоднозначны