Украинская дилемма: президент станет Бонапартом или Керенским?
Объем информации о происходящем в Украине зашкаливает. Есть немало позитивного: экспортные доходы растут, на Донбасс снова вернулось относительное спокойствие. Но раскол в обществе усиливается, внешняя политика зашла в тупик, коммунальные проблемы нарастают, и осени все ждут с большим беспокойством. Да и медовый месяц в отношениях с Западом закончился, то есть не исключены проблемы во внешней политике. Очень непросто понять, куда идет Украина.