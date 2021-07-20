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Украинская дилемма: президент станет Бонапартом или Керенским?

Президент Украины Владимир Зеленский. ФОТО: President of Ukraine

Объем информации о происходящем в Украине зашкаливает. Есть немало позитивного: экспортные доходы растут, на Донбасс снова вернулось относительное спокойствие. Но раскол в обществе усиливается, внешняя политика зашла в тупик, коммунальные проблемы нарастают, и осени все ждут с большим беспокойством. Да и медовый месяц в отношениях с Западом закончился, то есть не исключены проблемы во внешней политике. Очень непросто понять, куда идет Украина.

Закончился период, когда остальной мир все прощал Украине как жертве вероломства России. Стало очевидно, что по большей части руководство страны и есть «кузнец» большинства несчастий. К Незалежной начали относится как к обычной стране - хвалить в случае успеха и жестко критиковать, если она дает для этого повод, строго требовать реализации подписанных договоренностей. Руководство страны к этому оказалось не готово.

Вспомним предвыборные обещания Зеленского: мир на Донбассе, возвращение всех пленных, осуждение за злоупотребления Петра Порошенко и его окружения, править только один срок, повысить пенсии и контролировать повышение коммунальных тарифов.

Никто из высших украинских чиновников, заподозренных в злоупотреблениях, не был осужден после Майдана. На Порошенко заведено 13-15 уголовных дел, но вот уже полтора года ничего не движется. Провал выполнения Украиной парижской декларации, подписанной лидерами нормандской четверки, очевиден. Состояние законности и свободы слова при Зеленском многие оценивают скорее как движении назад.

В Европу без конституционного суда и свободных СМИ?

Глава КСУ Александр Тупицкий был отстранен в 2020 году из-за непонравившегося президенту решения. Венецианская комиссия сочла невозможным наказания такого рода. Верховный Суд отменил 14 июля отстранение Тупицкого. Это порождает вопросы о легитимности принятых без него решений. Но президент не унимается, и Тупицкий снова вызван в прокуратуру.

В начале февраля Совет Нацбезопасности и обороны (СНБО) закрыл три местных телеканала: ZiK, 112, NewsOne, - обвинив их владельца в финансировании терроризма. Обоснование Зеленского выглядело странно: "Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали". При чем здесь терроризм? Я смотрел закрытые каналы года три и подобных «ужасов» почему-то не заметил. Вполне умеренные журналисты, всего лишь выражающие отличные от официальной точки зрения мысли. «Новизна» подхода заключалась в закрытии со дня, без иных юридических процедур. При этом удивила реакция на прошлогодний обстрел из гранатомета здания канала 112. Виновник был установлен СБУ - им оказался Семен Семенченко, командир добробата «Донбасс», депутат-патриот. Недавно освобожден под электронное наблюдение, хотя имел несколько обвинений.

Прошло почти полгода, никакого обоснования адекватности предпринятых мер не представлено, а преследование президентом оппонентов сомнительными методами продолжается. Последние месяцы посредством СНБО идет борьба как с олигархами, так и с контрабандистами. Спикер парламента и другие видные политики голосуют против, но консенсус не требуется. И без того сложная ситуация стала тупиковой.

Успехи украинского экспорта неоднозначны

Нынешняя власть в Украине бодро рапортует об успехах: благоприятные цены на экспортные товары, бюджетные поступления выросли. Но внимательный анализ структуры уменьшает ряды оптимистов. Почти 70% экспорта относится к сырьевым и пищевым товарам. Доля машиностроения, традиционно ориентированного на РФ, существенно упала (до 9,2%). Сворачиваются известные производства, связанные с высокими технологиями. Николаевская судоверфь находится в стадии банкротства, с 2016 года не выпускает серийные самолеты ГП «Антонов», ликвидируются легендарные заводы «Арсенал» и ХТЗ. Руководители многих заводов бьют тревогу, что скоро просто не будет специалистов для сохранения высокотехнологичных производств. Не во всем виноват Зеленский, но продолжающееся отсутствие технологических заказов с Запада при разрыве отношений с РФ на глазах добивает украинскую промышленность и делает проблематичным возвращение в страну специалистов.

Простая и гибельная внешняя политика

В мире все очень сложно, но внешняя политика Зеленского, продолжающего традиции Порошенко, проста. Просить кредиты, коллекционировать заверения поддержки Украины в целом и остановки строительства СП-2 в частности, рассказывать всем о вероломстве РФ и невозможности выполнить соглашения по Донбассу. Наступил момент, когда страна пожинает плоды этой простоты: строительство СП-2 заканчивается, западные лидеры объяснили Зеленскому безальтернативность договоренностей 2016 года и поставили вопрос ребром о борьбе с коррупцией. Начались обиды на Запад, в окружении президента заговорили о серьезных претензиях и целесообразности наладить отношения с коммунистическим Китаем (отдельный вопрос - как это сочетается с истеричной декоммунизацией в стране).

Непоследовательное поведение Украины привело к дипломатическому фиаско. Его глубинные причины в нежелании вникать в интересы мировых игроков, игнорирование потепления отношений между РФ и Западом, а главное - отсутствия у украинской элиты долговременной стратегии. Неожиданно оказалось, что у ведущих стран есть свои национальные интересы, и надо не только просить, но и предлагать что-то взамен. При всех политических расхождениях ЕС с Россией, все стороны не прочь зарабатывать многие миллиарды на совместных проектах. Америка же имеет интересы по всему миру, и украинские проблемы для США давно не приоритет. Пока шла борьба против СП-2, Турция организовала свой транзит газа из РФ в Европу. Украинская ГТС стала нужна еще меньше. Смех в зале. Антракт.

Куда идет Украина?

Многое можно простить Зеленскому, получившему очень проблемное наследство. Трудно выполнимые Минские соглашения подписал Порошенко, коммунальные и транзитные проблемы не решались десятилетиями. Высокие цены на газ в мире тоже вне его власти. Но углубление противостояния в обществе, проблемы с законностью, непрофессионализм управления и провальный подбор кадров безусловно находятся в зоне личной ответственности президента. Все описанное гарантирует горячую осень, а политологи не исключают даже следующий майдан. Провал во внешней политике, проблемы с оппозиционными СМИ и противоборство с судебной властью вряд ли помогут президенту наладить диалог в обществе. Вряд ли в стране появится в ближайшее время долгосрочная стратегия, наверняка по-прежнему все будет решаться через закатывание в асфальт политических конкурентов.

Многое говорит о том, что Зеленский стремится стать украинским Наполеоном, все контролирующим правителем. Но гораздо больше происходящее ныне напоминает правление Керенского, непревзойденного оратора, готового обещать что угодно, двигающегося без плана на волнах стихии, без принципов и мыслей о завтрашнем дне. Чем закончилось правление Александра Федоровича, мы все помним. Не дай бог это пережить Украине.

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