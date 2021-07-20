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Собственник ста квартир: это очень легко, нужно только начать

Эстонский инвестор в недщвижимость Маркус Хайба около принадлежащего ему дома на Яама, 1а в Таллинне. ФОТО: Sander Ilvest

Маркус Хайба рассказывает, что начал инвестировать в недвижимость совершенно случайно. После окончания средней школы в конце 1990-х он поступил в университет, чтобы изучать экономику. Для учебы было необходимо штудировать много источников на английском языке, но в школе он учил немецкий, и с учебой не заладилось. «Я взял с собой друга, и мы уехали в Америку на год. Учили язык и работали», — вспоминает Хайба. На заработанные деньги молодой человек купил первую в своей жизни квартиру на улице Лийвалайа. «Она все еще моя». У Хайба появился арендатор, и это облегчило ему жизнь.

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Маркус Хайба рассказывает, что начал инвестировать в недвижимость совершенно случайно. После окончания средней школы в конце 1990-х он поступил в университет, чтобы изучать экономику. Для учебы было необходимо штудировать много источников на английском языке, но в школе он учил немецкий, и с учебой не заладилось. «Я взял с собой друга, и мы уехали в Америку на год. Учили язык и работали», — вспоминает Хайба. На заработанные деньги молодой человек купил первую в своей жизни квартиру на улице Лийвалайа. «Она все еще моя». У Хайба появился арендатор, и это облегчило ему жизнь.

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