Зампредседателя ЕП требует скорейшей блокировки средств ЕС для Венгрии и Польши
Европейскому союзу следует заблокировать выделение средств Венгрии и Польше, считает заместитель председателя Европарламента, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барлей. Это мнение Барлей высказала в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 20 июля. Ее комментарий последовал в преддверии обнародования Еврокомиссией (ЕК) ежегодного отчета о верховенстве закона в Евросоюзе, пишет DW.