Коронавирус подтвержден у 81 жителя Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 34 человек. Из них 22 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 15, в Пярнумаа — девять, в Ида-Вирумаа — четыре, в Рапла- и Валгамаа — по три, в Ляэне-Вирумаа — два, в Йыгева-, Ляэне- и Вырумаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае восьми положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 53,2 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,4.

За сутки новых историй болезни с COVID-19 открыто не было, в стационарном лечении нуждаются 15 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 57 лет, из них восемь человек (53%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 5859 доз вакцины, всего было вакцинировано 602 540 человек и 522 502 человека завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).