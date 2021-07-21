Привилегии для привитых от COVID-19: эстонские евродепутаты обсудили за и против
- Ансип: несправедливо, если страна закроется из-за непривитых
- Террас: некоторым нужен кнут или пряник, чтобы решиться на вакцинацию
- Мадисон: создание европейского пузыря в принципе возможно
- Кальюранд: дискриминация непривитых не оправдана
Привилегии для вакцинированных от коронавируса стали причиной горячих споров во всем Евросоюзе. Какой стратегии следует придерживаться Эстонии во время третьей волны и возможен ли у нас сценарий Франции, уже сейчас запретившей своим непривитым гражданам посещать общественные места? Об этом мы поговорили с эстонскими депутатами Европарламента.