Привилегии для привитых от COVID-19: эстонские евродепутаты обсудили за и против

«Было бы идеально, если бы в Евросоюзе действовали единые правила и требования в отношении вакцинированных. На практике этого сложно достичь, поскольку некоторые страны вводят необоснованные ограничения, объясняя их защитой здоровья населения. Один из последних примеров — Финляндия, чьи касающиеся поездок ограничения были непропорциональными и необоснованными. До тех пор, пока в ЕС нет единой позиции и единой практики, очень важно своевременное информирование, чтобы люди знали, какие требования, ограничения или послабления действуют в конкретных странах», - говорит Кальюранд.

«Будучи сторонником суверенитета, я твердо уверен, что область здравоохранения находится в компетенции государств-членов в соответствии с базовыми договорами Европейского союза. Поэтому я очень поддерживаю то, что каждая страна сама принимает решения», - добавил Мадисон, подчеркнув, что не собирается хвалить или критиковать Францию за их внутренние дела, но, безусловно, в Эстонии он таких решений видеть не хочет.

Вместе с тем, по словам Мадисона, если бы государства-члены пришли к соглашению относительно условий, то, в принципе, можно было бы создать европейский пузырь по примеру балтийского.

«На тему балтийского пузыря я проводил также академическую исследовательскую работу, в результате которой выяснилось, что юридически балтийский пузырь противоречил правам Европейского союза, так как возникала дискриминирующая ситуация для граждан других государств-членов», - заявил Яак Мадисон.

«Основанием для свободного передвижения между тремя странами было только то, что человек должен быть жителем Эстонии, Литвы или Латвии, и это создало ситуацию, когда право на свободное передвижение неоправданно ограничивалось, например, для польских или финских граждан, - продолжил он. - Поэтому хотя балтийский пузырь и можно было бы восстановить на политическом уровне, как это делалось раньше, юридически это может противоречить законодательству Европейского союза. В то же время европейский пузырь можно создать, если согласятся все государства-члены».

Террас считает неразумным сейчас восстанавливать балтийский пузырь, поскольку, например, Латвия значительно отстает по числу вакцинированных как от Литвы, так и от Эстонии. «О пузырях можно говорить лишь тогда, когда большая часть людей вакцинирована — ограничения являются временным облегчением, а не решением. Государства-члены Европейского союза должны, прежде всего, сосредоточиться на сути проблемы, то есть на парализации распространения вируса и вакцинации, а не думать о способах все время откладывать проблему и прокатиться на гребне нарастающей волны», - отметил он.

Ошибки Эстонии и Евросоюза

Ходом вакцинации как как в Эстонии, так и в ЕС евродепутаты недовольны.

«Самая большая ошибка при вакцинации в Европейском союзе заключалась в том, что экспорт вакцин в третьи страны начался до того, как граждане ЕС смогли начать прививаться сами. Также была серьезная проблема с бюрократией, которая не давала быстро и эффективно вакцинировать всех, кто желает, - напоминает Мадисон. - К сожалению, в Эстонии были допущены фундаментальные ошибки, когда не был задействован частный сектор. Ненормально, когда, например, Tallink сам предлагает возможность осуществлять вакцинацию на судах, но государство блокирует это под глупыми предлогами. И только тогда, когда в СМИ поднимается скандал, они начинают шевелиться. Также совершенно неприемлемо, если государство несет убытки в размере трех миллионов и 100 000 доз вакцины вылетают в трубу по чьей-то вине, но никто за это не отвечает».

Марина Кальюранд. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpixs Baltics

Кальюранд обеспокоена уровнем вакцинации в Эстонии больше, нежели в ЕС. «К сожалению, по темпам вакцинации Эстония занимает одно из последних мест. Достойно сожаления, что нужный момент мы проспали — он был тогда, когда люди хотели вакцинироваться и часами сидели в очередях на регистрацию. Сейчас эта заинтересованность существенно уменьшилась и крайне важно достучаться до каждого невакцинированного человека: при помощи рекламы, разъяснительных статей или семейного врача. Увы, правительство до сих пор не смогло запустить рекламную кампанию. Ошибочными были и методы, с помощью которых пытались охватить людей (пожилые люди не следят за информацией в социальных сетях настолько же активно, насколько это делает молодежь), и коммуникация (много противоречивых мнений), и слабые дигитальные решения (люди часами ждали в очередях в дигирегистратуре)», - описала она ситуацию в стране.