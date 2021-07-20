Одна из сетей автозаправок снизила цены на топливо

Падение цен связано с новым соглашением между странами ОПЕК+, на которое цены на сырую нефть и нефтепродукты отреагировали падением, сообщает Terminal Oil.

После снижения цен литр 95-го бензина стоит 1,439 евро, а 98-го - 1,489 евро за литр. Новая цена дизельного топлива составляет 1,199 евро за литр.