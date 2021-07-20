Неожиданно: снизить цену вашей недвижимости может то, чем вы гордитесь
Есть многое, что нравится вам, но потенциальному покупателю - совсем даже наоборот, считает Kodustiil.
Есть многое, что нравится вам, но потенциальному покупателю - совсем даже наоборот, считает Kodustiil.
Эксперт по домашним трендам Аманда Пендлтон рассказала изданию Domino, чего следует избегать при продаже жилья.
Дома с окрашенными в желтый цвет фасадами продаются почти на 3000 евро дешевле, чем аналогичные дома других цветов. Также снижают ценность недвижимости выдержанная в коричневых тонах столовая и красная кухонная мебель.
Теоретически встроенная микроволновая печь может звучать неплохо, но оказывается, что большинство покупателей все же предпочитают микроволновую печь, которая стоит на рабочей поверхности кухонной мебели или чуть выше. Встроенная микроволновая печь снижает стоимость объекта в среднем на 1%.
Аккуратный подвал или гараж - это хорошо, но вот что удивительно: например, держатель для велосипедов в гараже оказывает медвежью услугу продавцу - такие дома продаются на 2,9% дешевле и на 11 дней дольше.
Дома с детской горкой во дворе уходят на 1,6% дешевле. Хорошо оснащенные детские площадки нравятся покупателям с детьми, но могут вызвать негативную реакцию у бездетных.
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В конце концов, можно сказать, что всевозможные дополнения, делающие жизнь продавца недвижимости более комфортной, могут отпугнуть потенциального покупателя. Вот так!