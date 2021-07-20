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В центре Таллинна змея заползла в подъезд жилого дома

Уж. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В понедельник вечером спасатели вызволили из подъезда жилого дома на улице Планеэди в центре Таллинна ужа и отвезли его в лес.

В 19:28 центр тревоги получил от жильца дома на улице Планеэди сообщение о заползшей в подъезд змее. Человек предположил, что встреча с таким гостем может изрядно напугать его соседей, пишет Postimees.

К счастью, спасателям удалось поймать ужа и вернуть его в естественную среду обитания.

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