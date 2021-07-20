Новый объект VKG предложит 250 хорошо оплачиваемых рабочих мест
Viru Keemia Grupp (VKG) инициирует процесс детальной планировки, проводимой местным самоуправлением, с целью исследовать возможности строительства в Ида-Вирумаа современного комплекса по производству биопродуктов. Предприятие будет обогащать имеющуюся в Эстонии балансовую древесину, производить биопродукты и возобновляемую энергию. Ожидаемый объем инвестиций составит 800 миллионов евро, комплекс начнет работать не ранее 2026 года, сообщается в пресс-релизе VKG.