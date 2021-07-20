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Новый объект VKG предложит 250 хорошо оплачиваемых рабочих мест

Промышленный комплекс будет производить в качестве сырья растворимую и обычную целлюлозу, талловое масло и возобновляемую энергию, биоудобрения и стимуляторы роста. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Viru Keemia Grupp (VKG) инициирует процесс детальной планировки, проводимой местным самоуправлением, с целью исследовать возможности строительства в Ида-Вирумаа современного комплекса по производству биопродуктов. Предприятие будет обогащать имеющуюся в Эстонии балансовую древесину, производить биопродукты и возобновляемую энергию. Ожидаемый объем инвестиций составит 800 миллионов евро, комплекс начнет работать не ранее 2026 года, сообщается в пресс-релизе VKG.

По словам председателя правления VKG Ахти Асманна, для обогащения балансовой древесины Эстонии необходим современный комплекс по производству биопродуктов, а в Ида-Вирумаа есть все предпосылки для создания такого предприятия. «Создание комплекса по производству биопродуктов значительно способствует как диверсификации экономики Эстонии и Ида-Вирумаа, так и достижению экологических целей, удовлетворяя растущий мировой спрос на биопродукты», – сказал Асманн и добавил, что создание подобного производства позволит резко увеличить возможности обогащения древесины в Эстонии, частично заменив практикующиеся сейчас сжигание и экспорт сырья.

VKG хочет провести процесс планирования строительства в тесном сотрудничестве с местным сообществом. «Чтобы как можно лучше учесть и проанализировать интересы сообщества и вовлечь его в процесс создания комплекса, мы решили провести детальную планировку на уровне самоуправления и подали заявку в волость Люганузе», – добавил Ахти Асманн. В качестве потенциального месторасположения VKG рассматривает участки в непосредственной близости от сегодняшней производственной территории, и которые находятся вдали от жилых районов.

По словам старейшины волости Люганузе Андреа Эйхе, способствующие развитию Ида-Вирумаа планы только приветствуются, особенно в контексте зеленого поворота. Создание 250 новых рабочих мест в регионе – это ключевой и важнейший аспект. Волость рассмотрит поданную заявку на детальную планировку в установленном законом порядке. «Конечно, весь процесс должен проходит в тесном партнерском диалоге с местным сообществом», – сказал Андреа Эйхе.

Промышленный комплекс будет производить в качестве сырья растворимую и обычную целлюлозу, талловое масло и возобновляемую энергию, биоудобрения и стимуляторы роста. К ассортименту конечной продукции комплекса относятся различные виды сырья для текстильной промышленности, например сырье для производства вискозной ткани. Кроме того, развитие комплекса позволит производить разные виды биотоплива, а также продукты специальной химии: пластификаторы, связывающие вещества, фенолы, полиэстер, гидрогели, антиоксиданты и др. В зависимости от продукции и сырья, объем производства составит от 330 000 до 500 000 тонн в год.

Дополнительная ценность комплекса заключается в том, что, по предварительной оценке, его эксплуатация увеличит производство возобновляемой электроэнергии в Эстонии на 730 Гвт в год. Половина этой энергии будет поступать на свободный рынок. Зеленую тепловую энергию планируется направлять на отопление городов Кохтла-Ярве и Йыхви.

По оценке VKG, ожидаемый объем инвестиций составит 800 миллионов евро, производство создаст 250 новых хорошо оплачиваемых рабочих мест. В общей сложности в производственную цепочку добавится как минимум 1000 новых рабочих мест. Комплекс будет использовать современную и гибкую крафт-технологию, которая предполагает химическую обработку древесной массы и является наилучшей доступной технологией (НДТ).

Комплекс будет соответствовать самым строгим экологическим требованиям в отношении чистоты и использования воздуха и воды, действующим в Эстонии и в Европейском союзе. Для нужд производства планируется откачивать воду из шахты Ojamaa, потребность составит 12,5 миллиона кубометров в год. Через новую водоочистную станцию и существующий коллектор очищенная вода будет направляться в Финский залив. Качество сбрасываемой воды будет соответствовать уровню НДТ.

Концерн Viru Keemia Grupp провел предварительные природоохранные исследования и в дополнение к ним скандинавская консалтинговая компания AFRY составила предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

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