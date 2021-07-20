Синоптики: в конце недели жара вернется в Эстонию

В среду ожидается от +18 до +23 градусов; в четверг - от 22 до 25 градусов тепла. В пятницу ночью местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью - около +10 градусов, днем - от +19 до +24.

В субботу воздух прогреется до 25 градусов. В воскресенье будет ясно, температура воздуха днем поднимется до +25..+28 градусов.

В понедельник ветер сменится на южный и вновь принесет очень теплую воздушную массу. Температура воздуха ночью будет ниже +15 градусов, днем поднимется до +27..+30.