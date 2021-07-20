Лесной пожар в волости Эльва охватил почти 55 гектаров

В воскресенье в 15.21 поступило сообщение авиадиспетчерской службы о том, что в деревне Сааре волости Эльва горит лес. К моменту прибытия спасателей над лесом поднимался густой белый дым, сообщила пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

В тушении были задействованы два гусеничных вездехода Bandwagen, амфибия Argos и снабженные оборудованием для пожаротушения квадроциклы. Были протянуты пожарные рукава для дальней доставки воды.

Сначала лес горел на площади около 40 га. Несмотря на усилия спасателей, в понедельник из-за ветреной погоды пожар охватил уже почти 55 га. Тушение продолжается и во вторник.