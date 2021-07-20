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  • Медработники выражают недоверие главврачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу

Медработники выражают недоверие главврачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстонский союз работников скорой помощи (EKTA) выразил недоверие главному врачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу и просит мэра города сместить Адласа с должности.

«В течение нескольких последних месяцев ЕКТА рассматривал жалобы и замечания работников Таллиннской скорой помощи, путем голосования правление ЕКТА решило подать заявление мэру Таллинна с просьбой отозвать с поста  главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа и выразить ему недоверие»,- сообщил профсоюз EKTA.

Как отмечает ЕКТА, стиль управления Рауля Адласа и его общение с людьми, в том числе с персоналом Таллиннской скорой помощи, не соответствуют нормам современной культуры управления.

14 июля ЕКТА передал мэру города Михаилу Кылварту заявление о недоверии Адласу.

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