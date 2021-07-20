Медработники выражают недоверие главврачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу

«В течение нескольких последних месяцев ЕКТА рассматривал жалобы и замечания работников Таллиннской скорой помощи, путем голосования правление ЕКТА решило подать заявление мэру Таллинна с просьбой отозвать с поста главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа и выразить ему недоверие»,- сообщил профсоюз EKTA.

Как отмечает ЕКТА, стиль управления Рауля Адласа и его общение с людьми, в том числе с персоналом Таллиннской скорой помощи, не соответствуют нормам современной культуры управления.