Медработники выражают недоверие главврачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу
Эстонский союз работников скорой помощи (EKTA) выразил недоверие главному врачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу и просит мэра города сместить Адласа с должности.
Эстонский союз работников скорой помощи (EKTA) выразил недоверие главному врачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу и просит мэра города сместить Адласа с должности.
«В течение нескольких последних месяцев ЕКТА рассматривал жалобы и замечания работников Таллиннской скорой помощи, путем голосования правление ЕКТА решило подать заявление мэру Таллинна с просьбой отозвать с поста главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа и выразить ему недоверие»,- сообщил профсоюз EKTA.
Как отмечает ЕКТА, стиль управления Рауля Адласа и его общение с людьми, в том числе с персоналом Таллиннской скорой помощи, не соответствуют нормам современной культуры управления.
14 июля ЕКТА передал мэру города Михаилу Кылварту заявление о недоверии Адласу.