Картина дня: штраф за вырубку охраняемых лесов, откровения собственника ста квартир и рост числа заражений
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 июля.
За пятнадцать лет Маркус Хайба создал значительный портфель съемного жилья, насчитывающий более сотни объектов. Добиться этого ему помогли две случайности и ряд определенных принципов. Читать далее...
Если Эстония не прекратит уничтожать охраняемые леса, нам может подобно Польше угрожать штраф в размере 100 000 евро в день, а Министерство окружающей среды по-прежнему позволяет разорять природоохранные зоны и дает вице-канцлеру Марку Лампу и председателю правления RMK Айгару Калласу пудрить общественности мозги. Читать далее...
Viru Keemia Grupp (VKG) инициирует процесс детальной планировки, проводимой местным самоуправлением, с целью исследовать возможности строительства в Ида-Вирумаа современного комплекса по производству биопродуктов. Предприятие будет обогащать имеющуюся в Эстонии балансовую древесину, производить биопродукты и возобновляемую энергию. Ожидаемый объем инвестиций составит 800 миллионов евро, комплекс начнет работать не ранее 2026 года, сообщается в пресс-релизе VKG. Читать далее...
Очередная глава скандала со служебными злоупотреблениями Майлис Репс (ЦП) многих заставила задуматься, не должна ли бывший министр образования не только покинуть пост главы центристской фракции в Рийгикогу, но и совсем уйти из политики. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3119 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 81, то есть 2,6% от общего количества тестов. Читать далее...
Первая смена лагеря, организованная на хуторе Oldi недалеко от Хяэдемеэсте, для более чем 40 детей в возрасте от 12 лет и старше проходила с 28 июня по 7 июля. Вторая смена для детей более младшего возраста началась 7 июля и закончилась 14 июля, то есть в прошлую среду. Читать далее...
Многие лекарства следует хранить при комнатной температуре, которая в Эстонии обычно варьируется от 18 до 25 градусов. Этим летом было существенно теплее и в конце недели жара обещает вернуться. Как такая температура отражается на лекарственных средствах? Читать далее...
В воскресенье столбики термометров вновь поднимутся до +28 градусов, а на следующей неделе до +30, сообщает метеослужба Эстонии. Читать далее...
Эстонский союз работников скорой помощи (EKTA) выразил недоверие главному врачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу и просит мэра города сместить Адласа с должности. Читать далее...
Выброшенные окурки, оставленные без присмотра костры и искры от автомобилей создали ситуацию, которая вынудила с воскресенья установить запрет на въезд в леса четырех уездов. В чужой лес запрещено не только въезжать на транспортном средстве, но и приходить пешком. Также следует отказаться от разведения костра в частных лесах. Читать далее...