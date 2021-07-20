Картина дня: уход Репс с должностей, личные данные в свободном доступе и штраф за вырубку охраняемых лесов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 июля.
Ведущий политик Центристской партии, экс-министр образования и науки Майлис Репс покинула из-за возбужденного в ее отношении дела пост председателя парламентской фракции центристов и с поста вице-председателя Центристской партии, но остается в правлении партии. Читать далее...
Очередная глава скандала со служебными злоупотреблениями Майлис Репс (ЦП) многих заставила задуматься, не должна ли бывший министр образования не только покинуть пост главы центристской фракции в Рийгикогу, но и совсем уйти из политики. Читать далее...
На портале госуслуг Eesti.ee личные данные 336 733 человек из базы данных портала оказались в общем доступе пока внимательный пользователь не сообщил о находке Департаменту государственной инфосистемы (RIA). Читать далее...
За пятнадцать лет Маркус Хайба создал значительный портфель съемного жилья, насчитывающий более сотни объектов. Добиться этого ему помогли две случайности и ряд определенных принципов. Читать далее...
Если Эстония не прекратит уничтожать охраняемые леса, нам может подобно Польше угрожать штраф в размере 100 000 евро в день, а Министерство окружающей среды по-прежнему позволяет разорять природоохранные зоны и дает вице-канцлеру Марку Лампу и председателю правления RMK Айгару Калласу пудрить общественности мозги. Читать далее...
Viru Keemia Grupp (VKG) инициирует процесс детальной планировки, проводимой местным самоуправлением, с целью исследовать возможности строительства в Ида-Вирумаа современного комплекса по производству биопродуктов. Предприятие будет обогащать имеющуюся в Эстонии балансовую древесину, производить биопродукты и возобновляемую энергию. Ожидаемый объем инвестиций составит 800 миллионов евро, комплекс начнет работать не ранее 2026 года, сообщается в пресс-релизе VKG. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3119 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 81, то есть 2,6% от общего количества тестов. Читать далее...
Первая смена лагеря, организованная на хуторе Oldi недалеко от Хяэдемеэсте, для более чем 40 детей в возрасте от 12 лет и старше проходила с 28 июня по 7 июля. Вторая смена для детей более младшего возраста началась 7 июля и закончилась 14 июля, то есть в прошлую среду. Читать далее...
Многие лекарства следует хранить при комнатной температуре, которая в Эстонии обычно варьируется от 18 до 25 градусов. Этим летом было существенно теплее и в конце недели жара обещает вернуться. Как такая температура отражается на лекарственных средствах? Читать далее...
В воскресенье столбики термометров вновь поднимутся до +28 градусов, а на следующей неделе до +30, сообщает метеослужба Эстонии. Читать далее...
Эстонский союз работников скорой помощи (EKTA) выразил недоверие главному врачу Таллиннской скорой помощи Раулю Адласу и просит мэра города сместить Адласа с должности. Читать далее...
Выброшенные окурки, оставленные без присмотра костры и искры от автомобилей создали ситуацию, которая вынудила с воскресенья установить запрет на въезд в леса четырех уездов. В чужой лес запрещено не только въезжать на транспортном средстве, но и приходить пешком. Также следует отказаться от разведения костра в частных лесах. Читать далее...
Нарвская больница и городская управа продолжают искать подход к жителям города, которые еще не получили прививку от коронавируса. Поскольку значительная часть нарвитян живут сейчас на своих дачах, для них готовят специальный прививочный автобус, который будет колесить по обширным дачным районам Нарвы. Параллельно школы города призовут учеников от 12 лет и старше также прийти на укол - с родителями или более старшими родственниками. Читать далее...
С 8 по 16 июля Эстонский центр расследований в области безопасности, Шведский департамент расследований катастроф и Финский департамент расследований в области безопасности провели под руководством эстонцев предварительное исследование остова затонувшего парома «Эстония» и морского дна вокруг него. Читать далее...
Со вторника в аптеках начинается вакцинация от COVID-19, на первой неделе прививаться можно в аптеках в Таллинне, Тарту, Рапла, Йыхви и в Нарве. Читать далее...
Ранее полиция просила помощи в поисках 39-летнего Алара, ушедшего из своего дома в деревне Мустъяла на Сааремаа. Спустя четыре дня тело Алара без признаков насилия было найдено вблизи Мустъяла. Тело обнаружил местный житель. Читать далее...
В мире разразился скандал, поскольку несколько стран воспользовались услугами израильской шпионской компании NSO Group, чтобы шпионить как за политическими оппонентами, так и за журналистами, в том числе в Европе. Многие не знают, что эстонцы своими пенсионными деньгами также вносят вклад в развитие крупного собственника NSO. Читать далее...
По состоянию на вчерашний день, заболели 25 человек, связанных с фестивалем Beach Grind, но уже в конце этой недели в Пярнумаа в Валгеранна состоится новый двухдневный фестиваль, на котором выступят известные музыканты. Читать далее...
Департамент полиции и погранохраны признает, что в настоящее время на пограничных переходах с интенсивным движением наблюдается нехватка телефонов, за счет которых можно было бы ускорить проверку сертификатов вакцинации. Читать далее...