Картина дня: уход Репс с должностей, личные данные в свободном доступе и штраф за вырубку охраняемых лесов

Майлис Репс уходит с занимаемых должностей, но остается в правлении партии

Ведущий политик Центристской партии, экс-министр образования и науки Майлис Репс покинула из-за возбужденного в ее отношении дела пост председателя парламентской фракции центристов и с поста вице-председателя Центристской партии, но остается в правлении партии. Читать далее...

Центристская партия пытается смягчить падение Репс

Очередная глава скандала со служебными злоупотреблениями Майлис Репс (ЦП) многих заставила задуматься, не должна ли бывший министр образования не только покинуть пост главы центристской фракции в Рийгикогу, но и совсем уйти из политики. Читать далее...

Личные данные более 300 000 жителей Эстонии оказались в свободном доступе на портале госуслуг

На портале госуслуг Eesti.ee личные данные 336 733 человек из базы данных портала оказались в общем доступе пока внимательный пользователь не сообщил о находке Департаменту государственной инфосистемы (RIA). Читать далее...

Собственник ста квартир: это очень легко, нужно только начать

За пятнадцать лет Маркус Хайба создал значительный портфель съемного жилья, насчитывающий более сотни объектов. Добиться этого ему помогли две случайности и ряд определенных принципов. Читать далее...

Из-за вырубки охраняемых лесов Эстонии грозит штраф 100 000 евро в день

Если Эстония не прекратит уничтожать охраняемые леса, нам может подобно Польше угрожать штраф в размере 100 000 евро в день, а Министерство окружающей среды по-прежнему позволяет разорять природоохранные зоны и дает вице-канцлеру Марку Лампу и председателю правления RMK Айгару Калласу пудрить общественности мозги. Читать далее...

Новый объект VKG предложит 250 хорошо оплачиваемых рабочих мест

Viru Keemia Grupp (VKG) инициирует процесс детальной планировки, проводимой местным самоуправлением, с целью исследовать возможности строительства в Ида-Вирумаа современного комплекса по производству биопродуктов. Предприятие будет обогащать имеющуюся в Эстонии балансовую древесину, производить биопродукты и возобновляемую энергию. Ожидаемый объем инвестиций составит 800 миллионов евро, комплекс начнет работать не ранее 2026 года, сообщается в пресс-релизе VKG. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 81 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3119 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 81, то есть 2,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Организаторы детского лагеря, в котором был выявлен коронавирус, сначала не говорили всей правды

Первая смена лагеря, организованная на хуторе Oldi недалеко от Хяэдемеэсте, для более чем 40 детей в возрасте от 12 лет и старше проходила с 28 июня по 7 июля. Вторая смена для детей более младшего возраста началась 7 июля и закончилась 14 июля, то есть в прошлую среду. Читать далее...

Что происходит в жару с лекарствами в домашней аптечке