Девять приемов, которые помогут сделать маленькое жилище больше

Дизайнер интерьера K-rauta Гетрин Руут рассказала об уловках, к которым стоит прибегнуть, обставляя свой дом скромных размеров.

Светлые оттенки

Светлые оттенки делают помещение просторнее, а темные – совсем наоборот. Для стен небольшой комнаты лучше всего подходят всевозможные оттенки белого, светло-серый, светло-бежевый или светло-розовый цвет. Классический белый, например, играет на свету и совсем не скучный. Учитывайте также, что холодные оттенки более эффективны, чем теплые.

Впустите внутрь естественный свет

Чем больше в помещении света, тем оно кажется просторнее. В дневное время лучше всего использовать тюлевые шторы, которые пропускают свет. Если же в одном из помещений света не хватает, то позаимствовать его можно у другого – здесь поможет стеклянная дверь или окно под потолком.

Легкая мебель

Массивная мебель темных оттенков сужает пространство, то есть для небольшого помещения гораздо лучше подходит легкая светлая мебель. По возможности лучше использовать мебель, которая крепится к стене. Мебель на высоких ножках также производит более легкое впечатление, чем тяжеловесная мебель, у которой и ножки не сразу заметишь. Есть у мебели на высоких ножках и еще один неоспоримый плюс – она заметно упрощает уборку.

Открытые полки

Воздушное впечатление производят открытые полки, только помните – загромоздив их вещами, вы сведете все усилия на нет!

Продуманное освещение

В небольшом помещении не следует ограничиваться только одной люстрой. Дополните световое решение торшером или настенными светильниками. Очень популярны также спрятанные под плинтусом или потоком светодиодные ленты. Главный принцип заключается в том, чтобы в помещении не было неосвещенных углов. При необходимости отдельные детали можно подсветить дополнительно.

Зеркала

Сделать помещение ощутимо просторнее помогут и стратегически размещенные зеркала.

Комнатные растения

Общий принцип гласит, что в небольшом помещении нет места вещам, которые не выполняют никакой практической функции, но комнатные растения являются исключением – они добавят комнате красок, свежести и воздушности.

Спрячьте беспорядок

Минусом небольшого помещения является то, что в нем сложно поддерживать порядок – вещи так и норовят прописаться на открытых полках, столе или комоде. Все, чем вы не пользуетесь в конкретный момент, лучше убрать с глаз долой!

Материалы и оттенки должны сочетаться