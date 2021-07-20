Нарвитянам предложат привиться, не отходя от садовых участков

Нарвская больница и городская управа продолжают искать подход к жителям города, которые еще не сделали прививку от коронавируса. Поскольку значительная часть нарвитян живет сейчас на своих дачах, для них готовят специальный прививочный автобус, который будет колесить по обширным дачным районам Нарвы. Параллельно школы города призовут учеников от 12 лет и старше также явиться на вакцинацию - с родителями или более старшими родственниками.