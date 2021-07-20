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Нарвитянам предложат привиться, не отходя от садовых участков

Такой вакцинационный "автобус" оборудовала Вильяндиская больница. ФОТО: sotsiaalministeerium

Нарвская больница и городская управа продолжают искать подход к жителям города, которые еще не сделали прививку от коронавируса. Поскольку значительная часть нарвитян живет сейчас на своих дачах, для них готовят специальный прививочный автобус, который будет колесить по обширным дачным районам Нарвы. Параллельно школы города призовут учеников от 12 лет и старше также явиться на вакцинацию - с родителями или более старшими родственниками.

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Аго Кыргвеэ отметил, что для начала работы, нужно собрать в одном месте три необходимых компонента - автобус, людей и саму вакцину. Катри Райк отметила, что в мобильном пункте вакцинации стоит использовать только вакцину Janssen, поскольку она состоит из одного укола, а не из двух, как другие вакцины. Собрать дачников дважды всё-таки слишком сложно.

Как ранее писал Rus.Postimees со слов доктора Аркадия Попова, вакцина Janssen практически идентична российской вакцине “Спутник Лайт” - обе они изготовлены из человеческого аденовируса 26-го типа и обе состоят только из одного укола.

“Мы стараемся подходить так близко, как возможно. Ближе, чем садоводческие кооперативы и квартирные товарищества уже невозможно”, - говорит мэр Нарвы.

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