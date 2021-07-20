В аптеках начинается вакцинация от COVID-19
Со вторника в аптеках начинается вакцинация от COVID-19, на первой неделе прививаться можно в аптеках в Таллинне, Тарту, Рапла, Йыхви и в Нарве.
Со вторника в аптеках начинается вакцинация от COVID-19, на первой неделе прививаться можно в аптеках в Таллинне, Тарту, Рапла, Йыхви и в Нарве.
С 20 июля вакцинироваться можно в восьми аптеках, затем при необходимости список аптек расширят, сообщает Союз провизорских аптек Эстонии. На этой неделе в Таллинне можно делать прививки в аптеке в центре Rocca al Mare и в центре Solaris, в аптеках Ülemiste Südameapteek в центре Юлемисте и в Kivila Südameapteek. В Йыхви можно сделать прививку в аптеке в центре Pargi, в Нарве – в центре Astri, вакцинацию проводят также в аптеке в Рапла и в тартуской аптеке Sõbra.
Для вакцинации требуется предварительная регистрация. В аптеках в основном используется вакцина Pfizer.
В списке будет в общей сложности до 45 открывших пункты вакцинации аптек в девяти уездах. «Мы решили начать как можно скорее, потому что, к сожалению, снова наблюдается тенденция роста заболеваемости», - сказала возглавляющая Союз провизорских аптек Эстонии Ли Роотслане.
Вакцинацию в аптеках проводят специалисты по медуслугам, прошедшие соответствующее обучение - это главным образом медсестры. Аптеки предоставляют помещения, оснащение и ИТ-средства.
«Мы все должны приложить усилия для достижения коллективного иммунитета. Аптеки - идеальное место, где можно предложить услуги вакцинации, потому что эти аптека поблизости от людей и им знакомы», - сказала Роотслане.