Считается, что идея частных космических полетов в том, чтобы сделать космос доступным для "простых смертных". Впрочем, пока позволить себе такое приключение смогут очень немногие: билеты на первые рейсы Virgin Galactic стоят 250 тыс. долларов, а Безос пока не объявлял цену полета на корабле New Shepard.

Состояние 57-летниего Безоса оценивается 200 млрд долларов. Он недавно оставил пост главы Amazon, чтобы сконцентрироваться на личных бизнес-интересах - таких, как космическая компания Blue Origin.

И Безос, и Брэнсон в последнее время подвергались критике в соцсетях. Их ругают за трату огромных денег на полеты в космос, в то время как на Земле нарастает климатический кризис, а пандемия коронавируса усугубила положение многих миллионов людей.

Выступая на одном из американских ток-шоу, Брэнсон ответил на эту критику, сказав, что понимает причины недовольства, но его критики "возможно, не совсем образованы в в вопросах того, какую пользу для Земли приносят полеты в космос".

По его словам, спутники собирают информацию о гибели тропических лесов, нарушении цепи питания и последствиях изменения климата. "Нам нужно больше кораблей, летающих в космос, а не меньше", - добавил Брэнсон.