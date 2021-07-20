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Избыточная смертность в Индии за время пандемии - до пяти миллионов; Европа перевалила за 50 млн заражений; японский ученый говорит, что карантинный пузырь Олимпиады в Токио уже лопнул.

Число заразившихся коронавирусом на планете с самого начала пандемии составляет 192 млн человек. От вируса, по официальным подсчётам, скончались более 4 млн 115 тысяч человек. Число сделанных прививок - почти 3,7 млрд, полностью вакцинированы более миллиарда жителей Земли.

Индия - до пяти миллионов лишних смертей

Избыточная смертность в Индии за время пандемии, по подсчетам американских и индийских экспертов, может составлять почти пять миллионов, и это на порядок больше, чем официальное число смертей от ковида в стране.

Вашингтонский аналитический Центр глобального развития при участии бывшего главного экономического советника правительства Индии Арвинда Субраманяна подсчитал, что с начала пандемии и до июня этого года включительно число смертей в Индии превысило обычные показатели "мирных" лет на 3,4 - 4,9 млн человек.

По официальной статистике, в Индии от коронавируса умерли 415 тысяч человек, но очень многие специалисты, как и местная пресса, говорят, что власти просто не способны заметить и учесть все смерти от ковида, особенно в сельской местности, где живут сотни миллионов индийцев.

В то же время авторы доклада не утверждают, что все эти миллионы лишних смертей обязательно напрямую связаны с коронавирусом - таких данных просто нет.

В мае, во время мощной волны пандемии, в Индии, только по официальной статистике, от ковида умерли 170 тысяч человек; крематории и площадки для сжигания покойников не справлялись с потоком тел, и из Ганга вылавливали плывущие по реке трупы.

50 миллионов заражений в Европе

Европа стала первой частью света, где число заражений коронавирусом перевалило за 50 млн - об этом сообщает ведущее собственные подсчеты агентство Рейтер.

Внутри Европы по числу инфицированных ожидаемо лидирует самая большая по населению страна, Россия - почти шесть миллионов случаев.

Лидерство Европы, вероятно, объясняется тем, что в ней в среднем лучше, чем в большинстве регионов мира, налажены тестирование и учет. В Северной Америке дела с этим тоже обстоят неплохо, и там - примерно 38 млн заражений (США - 34,1 млн, Мексика - 2,66 млн, канада - 1,46 млн).

Сейчас по Европе идет новая волна пандемии, подгоняемая штаммом "Дельта", который более заразен, чем прежние штаммы. Каждые примерно восемь дней число заразившихся увеличивается на один миллион. Умерших в Европе за все время пандемии - 1,3 млн, то есть почти треть всех официально учтенных жертв ковида в мире.

Пузырь вокруг олимпийцев, возможно, лопнул

Руководители оргкомитета токийской Олимпиады Тосиро Муто (слева) и Сейко Хасимото. ФОТО: Getty Images

Оболочка карантинного пузыря, в котором надеялись держать участников Олимпиады в Токио ее организаторы, уже пробита, и вирус может начать распространяться по Японии - так считает бывший директор Института здоровья населения при Королевском колледже Лондона Кендзи Сибуя.

Организаторы Олимпиады во вторник сообщили, что среди спортсменов и других участников Олимпиады с 1 июля обнаружены 67 носителей коронавируса. Открытие Олимпиады запланировано на эту пятницу. Игры пройдут без болельщиков на трибунах.

Кендзи Сибуя, выступавший за новый перенос Олимпиады-2020, во вторник заявил, что бодрые заявления организаторов Олимпиады в духе "все под контролем" не отражают реальность и только злят японцев.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на прошлой неделе сказал, что система тестирования и помещения в карантин сведет риск распространения вируса олимпийцами к нулю.

Случаи заражения, связанные с прибывшими на Олимпиаду, обнаружены как в Олимпийской деревне, так и за ее пределами; в самом Токио сейчас введен локдаун и регистрируется до полутора тысяч случаев в день, и, по одному из последних опросов, 55% японцев за считанные дни до начала Олимпиады считают, что ее все-таки следует отменить.

Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто на вопрос журналистов, возможна ли отмена или перенос Олимпиады, сказал лишь, что организаторы продолжат следить за числом положительных результатов тестов.

Новые локдауны в Австралии

Австралия гораздо более жестко, чем большинство других стран, борется с вирусом, и локдауны там вводят в ответ на единицы и десятки, а не тысячи новых случаев. Во вторник новые ограничения ввел штат Южная Австралия - там обнаружили пять новых случаев.

Локдауны остаются в силе и в разных частях штата Новый Южный Уэльс, и во всем штате Виктория. Всего в домашней самоизоляции сейчас сидят более 14 миллионов австралийцев, то есть больше половины населения страны.