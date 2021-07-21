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  • ДТП в жилой зоне: автомобиль сбил четырехлетнего мальчика

ДТП в жилой зоне: автомобиль сбил четырехлетнего мальчика

Kiirabi ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Во вторник, 20 июля, в Палдиски произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний мальчик.

ДТП произошло в 19:20 возле здания по адресу Раэ, 1. По предварительным данным, двигавшийся по жилой зоне автомобиль Skoda Yeti, которым управлял 62-летний мужчина, наехал на четырехлетнего мальчика.

В полиции уточнили, что мальчик вышел из дома во двор, где на него наехала машина. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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