ДТП в жилой зоне: автомобиль сбил четырехлетнего мальчика

ДТП произошло в 19:20 возле здания по адресу Раэ, 1. По предварительным данным, двигавшийся по жилой зоне автомобиль Skoda Yeti, которым управлял 62-летний мужчина, наехал на четырехлетнего мальчика.

В полиции уточнили, что мальчик вышел из дома во двор, где на него наехала машина. Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.