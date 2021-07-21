Кийк: сейчас сложно представить, что Репс примет участие в выборах

«Списки еще не составлены, но в данный момент это трудно представить», - считает Кийк.

«Мы тоже не хотим торопить события. Сегодня мы приняли решения, которые необходимы с точки зрения будущего. Чтобы Майлис могла сосредоточится на собственной защите, а партия - сосредоточиться на политике, на работе в Рийгикогу и многих других вещах, которые неизбежно требуют полной отдачи», - сказал министр.

Во вторник, 20 июля, ведущий политик Центристской партии, экс-министр образования и науки Майлис Репс покинула из-за возбужденного в ее отношении дела пост председателя парламентской фракции центристов и с поста вице-председателя Центристской партии, но остается в правлении партии.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, на совместном собрании правления партии и парламентской фракции центристов сочли, что в контексте нынешней ситуации Майлис Репс следует сосредоточиться на собственной защите, а партия, приняв крайне сложное, но необходимое решение, сможет идти дальше. «Я благодарю Майлис, которая будучи сильным политиком внесла значительный вклад в развитие жизни страны и деятельность партии в роли как вице-председателя партии, так и руководителя парламентской фракции и министра», - сказал Ратас.

За последнее время бывший министр образования и науки Майлис Репс угодила сразу в несколько скандалов с использованием служебных средств. В прошлом году она была вынуждена распрощаться с министерским креслом из-за того, что ее водитель в рабочее время отвозил ее детей в школу.

Тогда было начато производство о проступке, оценив обстоятельства которого, прокуратура сочла, что в нем могут иметься и признаки преступления, поэтому было возбуждено уголовное дело.

29 января Майлис Репс узнала, что начатое в ее отношении дело о проступке было переквалифицировано в уголовное дело, а 9 февраля ее избрали председателем фракции Центристской партии.

Позже стало известно, что Репс позволила министерству оплатить ночлег своей семьи во время Rally Estonia, а также унесла с работы домой кофе-машину Jura. Вчера Õhtuleht рассказал, как Репс за счет министерства отпраздновала свое 45-летие в дорогом ресторане.