Петербургский театр на Сааремаа открыл запертые коронавирусом границы

На остров съехался политический, культурный и бизнес-бомонд. В открытии фестиваля приняли участие министр культуры Аннели Отт, посол России в Эстонии Александр Петров, совладелец компании Admirals Александр Цихилов, представители концерна BLRT Grupp и многие другие.

Художественный руководитель и основатель театра „Санктъ-Петербургъ Опера”, народный артист России Юрий Александров с удовлетворением отметил, что петербуржцам удалось прорвать затянувшуюся на полтора года блокаду пандемии.

«Санктъ-Петербургъ Опера» – первый и пока единственный зарубежный театр, который получил возможность приехать на гастроли в Эстонию после почти полутора лет тревожного затишья на мировом концертном рынке.