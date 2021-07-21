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  • Петербургский театр на Сааремаа открыл запертые коронавирусом границы

Петербургский театр на Сааремаа открыл запертые коронавирусом границы

На острове Сааремаа тепло принимают петербургский театр «Санктъ-Петербургъ Опера», который накануне открыл спектаклем «Фауст» фестиваль оперной музыки.

На остров съехался политический, культурный и бизнес-бомонд. В открытии фестиваля приняли участие министр культуры Аннели Отт, посол России в Эстонии Александр Петров, совладелец компании Admirals Александр Цихилов, представители концерна BLRT Grupp и многие другие.

Художественный руководитель и основатель театра „Санктъ-Петербургъ Опера”, народный артист России Юрий Александров с удовлетворением отметил, что петербуржцам удалось прорвать затянувшуюся на полтора года блокаду пандемии.

«Санктъ-Петербургъ Опера» – первый и пока единственный зарубежный театр, который получил возможность приехать на гастроли в Эстонию после почти полутора лет тревожного затишья на мировом концертном рынке.

Фестиваль получил спецразрешение правительства на его проведение в условиях пандемии. Артисты из Санкт-Петербурга и члены оргкомитета фестиваля, которые до сих не были вакцинированы и не переболели COVID-19, регулярно проходят на месте тестирование.

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