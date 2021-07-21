За сутки в Эстонии прибавилось 96 зараженных

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 46 человек. Из них 31 новый случай приходится на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 18, в Пярнумаа — девять, в Йыгевамаа — пять, в Вильянди- и Ида-Вирумаа — по три, в Валга- и Ярвамаа — по два, на Хийумаа, в Ляэне-Виру, Пыльва- и Рапламаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае четырех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 57,2 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1,5.

За сутки в больнице открыли одну новую историю болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 14 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 58 лет, из них шесть человек (46%) старше 60 лет.

В течение дня была введена 8161 доза вакцины, всего было вакцинировано 605 839 человек и 528 226 человек завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).