МуПо выделила почти 50 000 евро на премии сотрудникам
Руководство таллиннской Муниципальной полиции (МуПо) решило премировать своих работников на общую сумму почти в 46 000 евро.
Руководство таллиннской Муниципальной полиции (МуПо) решило премировать своих работников на общую сумму почти в 46 000 евро.
В общей сложности премии в размере от 260 евро до 1500 евро получат около 80 человек. Это и рядовые инспекторы, и руководители отделов, пишет Rus.ERR.
Как следует из подписанного накануне приказа заведующего МуПо Айвара Тоомпере, сотрудники награждаются за выдающуюся работу и увеличение нагрузки в условиях пандемии коронавируса в первом квартале этого года.