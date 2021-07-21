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МуПо выделила почти 50 000 евро на премии сотрудникам

МуПо. ФОТО: Konstantin Sednev

Руководство таллиннской Муниципальной полиции (МуПо) решило премировать своих работников на общую сумму почти в 46 000 евро.

В общей сложности премии в размере от 260 евро до 1500 евро получат около 80 человек. Это и рядовые инспекторы, и руководители отделов, пишет Rus.ERR.

Как следует из подписанного накануне приказа заведующего МуПо Айвара Тоомпере, сотрудники награждаются за выдающуюся работу и увеличение нагрузки в условиях пандемии коронавируса в первом квартале этого года.

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