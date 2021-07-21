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  • Авария в Каллавере с участием грузовика и легковушки: один из водителей погиб

Авария в Каллавере с участием грузовика и легковушки: один из водителей погиб

Сегодня утром в деревне Каллавере в волости Йыэляхтме в результате столкновения грузовика и легковушки скончался водитель последнего, 72-летний мужчина.

Сегодня около 8:00 в центр тревоги сообщили, что в деревне Каллавере в волости Йыэляхтме столкнулись легковой автомобиль Citroen и грузовик Volvo. В легковушке было два человека, в грузовике — только водитель.

Спасатели вырезали из искореженной легковушки 72-летнего водителя, скорая помощь попыталась его реанимировать, но, к сожалению, он умер на месте происшествия. Находившегося в Citroen пассажира — 41-летнего мужчину — доставили в больницу. Скорая помощь осмотрела управлявшего грузовиком 57-летнего мужчину, в госпитализации он не нуждался.

Оба водителя имели права соответствующей категории.

По первоначальным данным, водитель легковушки мог выехать на встречную полосу. «Водитель должен быть внимательным за рулем и делать все возможное, чтобы что-нибудь не стало фатальным для него или окружающих — это означает проверку технического состояния транспортного средства, отдохнувшее и трезвое состояние водителя. Что именно привело к этому трагическому происшествию, выяснится в ходе начатого производства», - сказал старший патрульной смены Ида-Харьюского полицейского участка Сандер Лейнберг.

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